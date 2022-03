Challenger Santiago: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challeger Santiago – Tabellone Principale – terra rossa

(1) Lehecka, Jiri vs Qualifier

Rodriguez Taverna, Santiago Fa vs Oliveira, Goncalo

(WC) Fernandez Flores, Diego vs Ugo Carabelli, Camilo

Qualifier vs (5) Etcheverry, Tomas Martin

(3) Dellien, Hugo vs Cachin, Pedro

Olivo, Renzo vs (WC) Becerra Otarola, Ignacio Antonio

Qualifier vs Qualifier

De Jong, Jesper vs (8) Barrios Vera, Tomas

(6) Londero, Juan Ignacio vs Collarini, Andrea

Pucinelli De Almeida, Matheus vs Olivieri, Genaro Alberto

Rola, Blaz vs Qualifier

Tirante, Thiago Agustin vs (4) Varillas, Juan Pablo

(7) Jarry, Nicolas vs Kopriva, Vit

Mena, Facundo vs Kicker, Nicolas

Qualifier vs Lama, Gonzalo

(WC) Nunez, Daniel Antonio vs (2) Tabilo, Alejandro

(1) Furness, Evanvs (WC) Torrealba, BenjaminStevens, Bartvs (10) Noguchi, Rio

(2) Jubb, Paul vs (WC) Bruna, Nicolas

Otegui, Juan Bautista vs (8) Rodriguez, Cristian

(3) Casanova, Hernan vs (WC) Castro, Cristobal

Nunez, Victor vs (11) Wenger, Damien

(4) Dutra da Silva, Daniel vs Britto, Luis

(WC) Torres, Benjamin vs (7) Torres, Juan Bautista

(5) Martineau, Matteo vs Tumasonis, Gabriel

Lipovsek Puches, Tomas vs (9) Denolly, Corentin

(6) Juarez, Facundo vs Hernandez, Felipe

Vernier, Michel vs (12) Malla, Bastian

Cancha Central – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)

1. [1] Evan Furness vs [WC] Benjamin Torrealba

2. Michel Vernier vs [12] Bastian Malla

3. [2] Paul Jubb vs [WC] Nicolas Bruna

4. [WC] Benjamin Torres vs [7] Juan Bautista Torres

Cancha 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)

1. Bart Stevens vs [10] Rio Noguchi

2. [6] Facundo Juarez vs Felipe Hernandez

3. Juan Bautista Otegui vs [8] Cristian Rodriguez

4. [3] Hernan Casanova vs [WC] Cristobal Castro

Cancha 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)

1. Tomas Lipovsek Puches vs [9] Corentin Denolly

2. [5] Matteo Martineau vs Gabriel Tumasonis

3. [4] Daniel Dutra da Silva vs Luis Britto

4. Victor Nunez vs [11] Damien Wenger