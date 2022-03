Elina Svitolina gioca a Monterrey e dichiara: “la mia missione è unire la comunità del tennis per sostenerci” (Video)

Elina Svitolina ha ottenuto un successo nel primo turno del torneo WTA 250 di Monterrrey.

Elina, che poi alla fine ha deciso di scendere in campo, ha sconfitto per 6-2 6-1 la russa Anastasia Potapova.

L’ucraina è rattristata e preoccupata per quello che sta accadendo nel suo paese. “È spaventoso quello che sta accadendo, quindi è così speciale per me giocare in questo torneo. Mi sento come se non stessi gareggiando per me stessa, ma per tutti i miei compatrioti”, ha detto Elina che donerà il suo premio in denaro per supportare il suo paese. “Quello che stiamo attraversando è orribile, quindi la mia missione è unire la comunità del tennis per sostenerci”, ha detto la Svitolina che al prossimo turno sfiderà Viktoriya Tomova.