Gran Canaria Challenger: Il resoconto di giornata. Prima vittoria di Mager da papà “sensazione indescrivibile”

Buona la prima per Gianluca Mager al Gran Canaria Challenger. La seconda testa di serie del torneo organizzato da MEF Tennis Events ha superato il debutto sconfiggendo lo spagnolo Pol Toledo Bague con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 26 minuti di gioco.

Mager e la prima “Vittoria” – Quello conquistato sul Centrale del Cortijo Club de Campo è il primo successo del sanremese da papà: lo scorso 16 febbraio, infatti, la sua compagna Valentine Confalonieri (ex numero 401 WTA) ha dato alla luce la piccola Vittoria. “Il mio avversario è partito molto forte – commenta a fine match Mager – mentre nelle ultime settimane io mi sono allenato meno del solito e ho avuto bisogno di qualche game per entrare in partita. Sono contento di come ho condotto la sfida una volta recuperato il break di svantaggio a inizio primo set”. Il motivo per il quale a febbraio il numero 104 del mondo si è allenato poco è noto: “Cosa provo ad aver vinto il mio primo incontro da papà? Una sensazione che non si può descrivere, è bellissimo. Sono felice, Vittoria mi dà tranquillità”. Tennisticamente, non ci sono dubbi, il primo obiettivo è rientrare nella top 100 ATP (Mager è stato numero 62 del mondo a novembre 2021): “Non avendo fatto la trasferta sudamericana e avendo saltato anche i tornei di Rotterdam, Marsiglia e Dubai ho perso punti. Ora devo concentrarmi e vincere partite per risalire la classifica: l’obiettivo è giocare il tabellone principale del Roland Garros”.

Gli altri azzurri – Uguale punteggio, ma a set invertiti, per la testa di serie numero 1 del Gran Canaria Challenger. Roberto Carballes Baena ha eliminato l’azzurro Luciano Darderi con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e 17: “Ho commesso qualche errore di troppo a inizio match, ero nervoso. Quando poi mi sono abituato alle condizioni del campo sono riuscito a giocare una buona partita, sono soddisfatto. Gran Canaria? Mi piace. Sono nato a Tenerife (altra isola dell’arcipelago delle Canarie, ndr), mi fa molto piacere giocare qui questa settimana. Spero di andare più avanti possibile”. Al secondo turno anche gli altri azzurri Salvatore Caruso e Riccardo Bonadio. Fuori, invece, Alessandro Giannessi e Federico Gaio.

I risultati di martedì 1° marzo

Primo turno tabellone principale

Roberto Carballes Baena b. Luciano Darderi 6-2 6-4

Gianluca Mager b. Pol Toledo Bague 6-4 6-2

Salvatore Caruso b. Carlos Lopez Montagud 5-7 6-0 6-4

Lukas Rosol b. Alessandro Giannessi 7-6(7) 3-6 7-6(2)

Johan Nikles b. Federico Gaio 2-6 7-6(6) 6-3

Nikolas Sanchez Izquierdo b. Lorenzo Giustino 6-2 6-2

Duje Ajdukovic b. Miguel Damas 6-4 6-0

Javier Barranco Cosano b. Oriol Roca Batalla 6-4 6-4

Riccardo Bonadio b. Matthieu Perchicot 6-1 6-2

Carlos Gimeno Valero b. Timofey Skatov 6-2 6-1

Pol Martin Tiffon b. Miljan Zekic 6-4 6-3

Gonçalo Oliveira b. Mathias Bourgue 6-4 6-1

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Raul Brancaccio vs Eduard Esteve Lobato

2. Riccardo Bonadio vs [3] Andrej Martin

3. [WC] Ivan Marrero Curbelo / Pol Toledo Bague vs Salvatore Caruso / Alessandro Giannessi

4. Javier Barranco Cosano vs [2] Gianluca Mager (non prima ore: 16:30)

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lukas Rosol vs Nicolas Moreno De Alboran

2. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Hendrik Jebens / Niklas Schell (non prima ore: 12:30)

3. Matteo Arnaldi / Luciano Darderi vs [3] Luca Margaroli / Goncalo Oliveira

4. [4] Eduard Esteve Lobato / David Vega Hernandez vs Oscar Jose Gutierrez / Mats Hermans