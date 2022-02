Challenger Gran Canaria: Il Tabellone Principale. Tanti azzurri al via

CHALLENGER Gran Canaria (Spagna), – Tabellone Principale – terra battuta

(1/WC) Carballes Baena, Roberto vs Darderi, Luciano

Zekic, Miljan vs (WC) Martin Tiffon, Pol

Oliveira, Goncalo vs Bourgue, Mathias

Qualifier vs (7) Gaio, Federico

(4) Caruso, Salvatore vs Qualifier

Gimeno Valero, Carlos vs Skatov, Timofey

Qualifier vs Ajdukovic, Duje

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (8) Giustino, Lorenzo

(5) Giannessi, Alessandro vs Rosol, Lukas

Moreno De Alboran, Nicolas vs (WC) Llamas Ruiz, Pablo

Bonadio, Riccardo vs Qualifier

Alvarez Varona, Nicolas vs (3) Martin, Andrej

(6) Moroni, Gian Marco vs Brancaccio, Raul

Esteve Lobato, Eduard vs Domingues, Joao

Qualifier vs Barranco Cosano, Javier

Qualifier vs (2) Mager, Gianluca