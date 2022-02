Sergiy Stakhovsky torna in Ucraina ed entra nell’esercito per combattere contro l’invasione russa

Sergiy Stakhovsky, 36enne tennista ucraino di Kiev, ha rivelato in un video a Sky Sport di aver deciso di tornare in patria ed entrare immediatamente nell’esercito per combattere a difesa del suo Paese contro l’invasione russa.

In lacrime, ha affermato: “L’esercito ha aperto le porte a chiunque se la senta di combattere, abbracciare le armi e prendere parte alla resistenza per difendere il nostro territorio. Ho firmato la scorsa settimana per entrare. Non ho esperienza militare, ho invece esperienza nell’uso delle armi, privatamente, La maggior parte dei miei connazionali hanno scelto di arruolarsi. Non vedo il motivo per cui la maggioranza dei miei connazionali deve rischiare la propria vita e mandare via le proprie famiglie mentre loro restano”.

A proposito del Presidente Zelensky: “Il Presidente che abbiamo adesso è l’unico che abbiamo mai avuto a lottare per il suo Paese, che crede fermamente in quel che fa rischiando la sua vita”.