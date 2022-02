Dayana Yastremska ha passato due notti in un parcheggio ed è scappata con la sorella dall’Ucraina

È uno dei resoconti più agghiaccianti della guerra per quanto riguarda il tennis. Dayana Yastremska, attualmente classificata al numero 120 della classifica WTA dopo essere stata precedentemente 21esima, era in Ucraina al momento dell’invasione russa e ora ha condiviso l’esperienza che lascia chiunque con gli occhi pieni di lacrime.

Yastremska, 21 anni, ha passato le ultime due notti al riparo in un parcheggio sotterraneo a Odessa, e ora ha lasciato il suo paese con la sorella minore ma i suoi genitori sono rimasti in Ucraina. Il modo migliore per capire la situzione è leggere il racconto della tennista ucraina, così come guardare i video che ha registrato per dare l’ addio ai suoi genitori, che sono stati lasciati a casa in un momento di enorme incertezza per il popolo ucraino.

“Dopo aver passato due notti in un parcheggio sotterraneo, i miei genitori hanno preso la decisione di mandare me e mia sorella minore fuori dall’Ucraina a qualsiasi costo. Mamma, papà, vi vogliamo molto bene, abbiate cura di voi! Ti amo, mio paese! Ucraini, prendetevi cura delle vostre vite”, ha scritto su Instagram Dayana che è stata inondata di messaggi di sostegno dai fan e da altri giocatori di tennis.