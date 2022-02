Felix Auger-Aliassime, più “scarno” ma offensivo

“Il sorriso sul mio volto dice tutto”. Con questa semplice ma splendida frase, Felix Auger-Aliassime ha iniziato un post sui social finalmente felice dopo aver giocato una finale. Non più la frustrazione per l’ennesima sconfitta. Stavolta si brinda. Il talento canadese ha infranto un tabù, un record negativo molto molto scomodo e pesante, vincendo il primo torneo ATP dopo ben 8 finali perse. Con una grande prestazione a Rotterdam spazza via quell’alone ingiusto di “perdente” che tanti gli avevano frettolosamente affibbiato, scollandosi di dosso un peso enorme. Soprattutto è la conferma del “nuovo” FAA, un giocatore assai più tosto, aggressivo, ora davvero vincente.

C’era più di un dubbio sulla scelta di ingaggiare – a sorpresa – Toni Nadal come consulente appena prima della stagione sul rosso, insieme al suo storico coach Frederic Fontang. Nell’immediato i risultati non sono arrivati, ma dalla stagione su erba… boom. Il suo tennis è letteralmente deflagrato. Finale a Stoccarda, semifinale ad Halle, quarti a Wimbledon, quarti a Cincinnati, semifinale a US Open, semifinale a Stoccolma. Risultati, ottimi, arrivati con buonissima continuità. Lui non era ancora soddisfatto. Ha lavorato, ha spinto ancor di più. “Alla fine del 2021 mi sono seduto a parlare con la mia squadra. Bisognava sistemare alcune cose per arrivare finalmente a vincere il primo titolo nel 2022. Ora mi sento un giocatore migliore”. Detto fatto. Da inizio stagione, vittoria all’ATP Cup, quarti agli Australian Open, dove è stato protagonista di un match maratona con Medvedev, vittoria a Rotterdam superando Norrie, Rublev e Tsitsipas, non un successo da poco. Risultati che lo mettono al 3° posto nella “giovane” Race 2022, ma confermano con Felix abbia spiccato il volo.

C’è riuscito lavorando bene, su se stesso, sul proprio gioco, rendendolo più aggressivo, meno attendista, più resiliente. I difetti del suo tennis prima della scorsa estate erano evidenti, e se li trascinava da un bel po’ di tempo. Col servizio non riusciva a fare la differenza, pur avendo percentuali discrete ricavava pochi punti diretti e soprattutto il suo modo di servire non era collegato al resto del gioco. FAA non è e non sarà mai un tennista da uno-due, ama costruire lo scambio e quindi cercare l’affondo, anche perché non ha un colpo da k.o. immediato. Col diritto ha potenza, ma non lo gioca con grande anticipo; più anticipato il rovescio ma è meno efficace. Grande fisico, ma in difesa tendeva a pagare dazio perché finiva per difendere da dietro, troppo dietro, tanto da dover rischiare la giocata ad effetto ma a bassa percentuale di riuscita. Il vero difetto originale era una condotta di gara a troppo passiva, un aspettare quei 2-3 colpi di troppo con palle interlocutorie che non facevano altro che mettere in palla l’avversario. Cose non facili da cambiare, scorie di tennis giovanile, di una personalità ancora “morbida”, troppo per la durezza del tour di vertice. Felix giocava sempre “benino”, quasi mai ti lasciava a bocca aperta, nonostante colpi meccanicamente buoni, un fisico splendido, una preparazione eccellente. Mancava quella connessione tra testa e braccio per imporre la propria qualità, la propria velocità, geometrie.

Un modello che ha funzionato per un tennista non necessariamente funzionerà sempre e comunque. Ancor più quando hai per le mani un materiale pazzesco come quello di un Rafael Nadal. Ma è indubbio che il lavoro (anche se part time) di Zio Toni con Felix ha prodotto in lui quella scossa elettrica che l’ha fatto svoltare. Ha lavorato certamente sull’aggressività, sui tempi di gioco, sull’essere più pronto e lucido nel prendere in mano lo scambio. Via quei colpi centrali, inutili; via quelle risposte conservative; via quei servizi tirati senza uno schema preciso per il colpo successivo. FAA adesso ha un tennis più scarno, con schemi definiti ma terribilmente più efficaci. Col diritto cerca di incidere fin dal primo colpo, col rovescio cerca di far muovere il rivale. Quando il punto “scotta”, riesce ugualmente a giocarlo con più freddezza e lucidità. Posizione più avanzata in campo, più reattivo nel leggere la situazione dello scambio. Piccoli miglioramenti che si sono incastrati a meraviglia nelle sue qualità. Oggi Felix Auger-Aliassime è un tennista più offensivo e pericoloso rispetto a 12 mesi fa.

Bravo a crederci, a lavorare con obiettivi ambiziosi. Anche a rimettersi totalmente in gioco, spogliandosi di cose che non funzionavano più. Tutti lo descrivono come un ragazzo splendido, correttissimo, gran lavoratore. Adesso può finalmente sorridere, guardare avanti ad obiettivi sempre più ambiziosi.

Marco Mazzoni