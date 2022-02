Preliminari Coppa Davis 2022, i convocati delle 12 sfide in programma: c’è Ruud per la Norvegia

Tra il 4 e il 5 marzo si disputeranno dodici “tie” di Coppa Davis validi per le qualificazioni alle Finals 2022. Oltre a Slovacchia-Italia, sono in programma tanti altri incontri interessanti a partire da Norvegia-Kazakistan, visto l’incrocio tra Casper Ruud e Alexander Bublik, per arrivare a Finlandia-Belgio (Ruusuvuori contro Goffin) e Australia-Ungheria (nei padroni di casa giocheranno anche De Minaur e Kokkinakis).

FRANCIA-ECUADOR (Palais des Sports, Pau. Cemento indoor)

FRA: Gael Monfils, Adrian Mannarino, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut.

ECU: Emilio Gómez, Roberto Quiroz, Diego Hidalgo, Gonzalo Escobar, Antonio Cayetano March.

SPAGNA-ROMANIA (Puente Romano, Marbella. Terra outdoor)

ESP: Pablo Carreño, Roberto Bautista, Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Marcel Granollers.

ROU: Marius Copil, Nicolae Frunza, Stefan Palosi, Gabi Adrian Boitan, Horia Tecau.

FINLANDIA-BELGIO (Espoo Metro Areena, Espoo. Cemento indoor)

FIN: Emil Ruusuvuori, Otto Virtanen, Patrik Niklas-Salminen, Harri Heliövaara, Otso Martikainen.

BEL: David Goffin, Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Sander Gillé, Joran Vliegen.

STATI UNITI-COLOMBIA (Reno Events Center, Reno. Cemento indoor)

USA: Taylor Fritz, Tommy Paul, Sebastian Korda, Jack Sock, Rajeem Ram.

COL: Daniel Elahi Galán, Nicolás Mejía, Juan Sebastián Cabal, Robert Farah, Nicolás Barrientos.

OLANDA-CANADA (Sportcampus Zuiderpark, The Hague. Terra indoor)

NED: Botic Van De Zandschulp, Tallon Griekspoor, Robin Haase, Wesley Koolhof, Matwé Middelkop.

CAN: Brayden Schnur, Steven Diez, Peter Polansky, Alexis Galarneau.

BRASILE-GERMANIA (Olympic Tennis Arena Park, Rio de Janeiro. Terra outdoor)

BRA: Thiago Monteiro, Thiago Seyboth Wild, Felipe Meligeni, Bruno Soares, Marcelo Melo.

GER: Jan-Lennard Struff, Oscar Otte, Daniel Altmaier, Kevin Krawietz, Tim Puetz.

SLOVACCHIA-ITALIA (NTC Arena, Bratislava. Cemento indoor)

SVK: Alex Molcan, Norbert Gombos, Filip Horansky, Filip Polasek, Igor Zelenay.

ITA: Jannick Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli.

AUSTRALIA-UNGHERIA (Ken Rosewall Arena, Sydney. Cemento outdoor)

AUS: Alex De Minaur, Alexei Popyrin, Thanasi Kokkinakis, John Peers, Luke Saville.

HUN: Marton Fucsovics, Zsombor Piros, Fabian Marozsan, Mate Valkusz, Peter Fatja.

NORVEGIA-KAZAKISTAN (Oslo Tennis Arena, Oslo. Cemento indoor)

NOR: Casper Ruud, Viktor Durasovic, Lukas Hellum-Lilleengen, Herman Hagen Høyeraal, Simen Sunde Bratholm.

KAZ: Alexander Bublik, Mikhail Kukushkin, Andrey Golubev, Aleksandr Nedovyesov, Dmitry Popko.

SVEZIA-GIAPPONE (Helsingborg Arena, Helsingborg. Cemento indoor)

SWE: Mikael Ymer, Elias Ymer, Dragos Madaras, André Göransson.

JPN: Taro Daniel, Yasutaka Uchiyama, Yosuke Watanuki, Shintaro Mochizuki, Ben McLachlan.

ARGENTINA-REPUBBLICA CECA (Buenos Aires Lawn Tennis Club, Buenos Aires. Terra outdoor)

ARG: Diego Schwartzman, Federico Delbonis, Sebastian Baez, Horacio Zeballos, Maximo Gonzalez.

CZE: Tomas Machac, Jiri Lehecka, Zdenek Kolar, Vit Kopriva.

COREA DEL SUD-AUSTRIA (Olympic Park Tennis Court, Seoul. Cemento indoor)

KOR: Soonwoo Kwon, Yunseong Chung, Jisung Nam, Seongchan Hong, Minkyu Song.

AUT: Denis Novak, Jurij Rodionov, Lucas Miedler, Alexander Erler, Philipp Oswald.