ATP 250 Buenos Aires: Il Tabellone di Quali. Presenza di due azzurri

ATP 250 Buenos Aires (Argentina) – Tabellone Qualificazione, terra battuta

(1) Cecchinato, Marco vs (Alt) Popko, Dmitry

Kolar, Zdenek vs (6) Etcheverry, Tomas Martin

(2) Taberner, Carlos vs (WC) Gomez, Federico Agustin

Jarry, Nicolas vs (8) Milojevic, Nikola

(3) Dellien, Hugo vs (Alt) Giannessi, Alessandro

(WC) Tirante, Thiago Agustin vs (7) Seyboth Wild, Thiago

(4) Cerundolo, Francisco vs (Alt) Ugo Carabelli, Camilo

Vilella Martinez, Mario vs (5) Hanfmann, Yannick

Court Guillermo Vilas – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [WC] Thiago Agustin Tirante vs [7] Thiago Seyboth Wild

2. Zdenek Kolar vs [6] Tomas Martin Etcheverry

3. [4] Francisco Cerundolo vs [Alt] Camilo Ugo Carabelli

4. [2] Carlos Taberner vs [WC] Federico Agustin Gomez

Estadio 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Hugo Dellien vs [Alt] Alessandro Giannessi

2. [1] Marco Cecchinato vs [Alt] Dmitry Popko

3. Mario Vilella Martinez vs [5] Yannick Hanfmann

4. Nicolas Jarry vs [8] Nikola Milojevic