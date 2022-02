ATP Pune: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Anche Stefano Travaglia viene eliminato

In uno dei tornei ATP con il ranking più alto del 2022 esce di scena anche Stefano Travaglia.

Il 30enne di Ascoli Piceno, n.93 ATP e ottava testa di serie è stato sconfitto nei quarti di finale dallo svedese Elias Ymer, n.163 ATP, promosso dalle qualificazioni, con il risultato di 64 76(4) dopo 1 ora e 28 minuti di partita.

Da segnalare che Travaglia nel primo set ha mancato un vantaggio di 3 a 1 prima di subire la rimonta dello svedese che conquistava due break e anche la frazione per 6 a 4.

Nel secondo parziale i due giocatori non concedevano palle break nel corso della frazione. Si andava al tiebreak e qui Ymer si portava sul 5 a 2, grazie ad un minibreak nel quinto punto, prima poi di chiudere la partita per 7 punti a 4 con un nuovo minibreak messo a segno.

ATP 250 Pune (India) – Quarti di Finale, cemento

CENTRE COURT – Ora italiana: 08:30 (ora locale: 1:00 pm)

1. Kamil Majchrzak vs [2] Lorenzo Musetti



2. [6] Emil Ruusuvuori vs [4] Jiri Vesely



3. Joao Sousa vs [5] Daniel Altmaier



