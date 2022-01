Ufficiale: Juan Martin Del Potro ritornerà in campo la prossima settimana a Buenos Aires e poi a Rio

È la migliore notizia del giorno e una delle migliori notizie di quest’anno. Dopo un lungo periodo di incertezza, operazioni andate male e allenamentoi con carico di lavoro graduale, finalmente è stata annunciata la data del ritorno di Juan Martin del Potro nel circuito.

E, che ci crediate o no, la data è più vicina di quanto si possa pensare: il giocatore di Tandil farà il suo ritorno ufficiale nell’ATP 250 di Buenos Aires, in casa, grazie ad una wild card per il tabellone principale.

Il torneo nella capitale dell’Argentina inizierà il 7 febbraio, e diversi rumors suggeriscono che il debutto di Delpo sarà martedì 8, in una sessione notturna e in prima serata. Ma non è tutto: Juan Martin ha anche confermato che sarà al via nell’ATP 500 di Rio, in Brasile, la settimana successiva.