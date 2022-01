Challenger Cleveland: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Seppi e Fabbiano nel Md. Un azzurro nelle quali

Challenger Cleveland – Tabellone Principale – Hard

(1) Sandgren, Tennys vs Harrison, Christian

Fabbiano, Thomas vs Krueger, Mitchell

Stebe, Cedrik-Marcel vs Torpegaard, Mikael

Qualifier vs (5) Rodionov, Jurij

(3) Nishioka, Yoshihito vs Istomin, Denis

Uchiyama, Yasutaka vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Blumberg, William

Jung, Jason vs (7) Gomez, Emilio

(8) Sock, Jack vs Schnur, Brayden

Mmoh, Michael vs (WC) Kovacevic, Aleksandar

Qualifier vs Qualifier

Wolf, J.J. vs (4) Broady, Liam

(6) Escobedo, Ernesto vs (WC) Smith, Keegan

Kuhn, Nicola vs Fratangelo, Bjorn

Blancaneaux, Geoffrey vs Qualifier

Stricker, Dominic vs (2) Seppi, Andreas

Challenger Cleveland – Tabellone Qualificazione – Hard

(1) Uchida, Kaichi vs Rybakov, Alex

(Alt) Svajda, Zachary vs (10) Fanselow, Sebastian

(2) Watanuki, Yosuke vs Chappell, Nick

(WC) Hopper, James vs (8) Nava, Emilio

(3) Soeda, Go vs Galarneau, Alexis

Aragone, JC vs (11) Hardt, Nick

(4) Wu, Tung-Lin vs Pervolarakis, Michail

(WC) Nanda, Govind vs (12) Hijikata, Rinky

(5) Polansky, Peter vs Quiroz, Roberto

(Alt) Chung, Yunseong vs (9) Geerts, Michael

(6/Alt) Mejia, Nicolas vs (WC) Claverie, Lorenzo

(WC) Cozbinov, Alexander vs (7/PR) Blanch, Ulises

Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Alexander Cozbinov vs [7/PR] Ulises Blanch

2. [3] Go Soeda vs Alexis Galarneau

3. [WC] Govind Nanda vs [12] Rinky Hijikata

4. [Alt] Yunseong Chung vs [9] Michael Geerts

5. [Alt] Zachary Svajda vs [10] Sebastian Fanselow

6. [WC] James Hopper vs [8] Emilio Nava

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6/Alt] Nicolas Mejia vs [WC] Lorenzo Claverie

2. JC Aragone vs [11] Nick Hardt

3. [4] Tung-Lin Wu vs Michail Pervolarakis

4. [5] Peter Polansky vs Roberto Quiroz

5. [1] Kaichi Uchida vs Alex Rybakov

6. [2] Yosuke Watanuki vs Nick Chappell