ATP 250 Cordoba: Il Tabellone di Qualificazione. Al via un azzurro

ATP 250 Cordoba (Argentina) – Qualificazione, terra battuta

Cancha Central – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Facundo Mena vs [7] Tomas Barrios Vera

2. [1] Daniel Elahi Galan vs [WC] Nicolas Kicker

3. [WC] Juan Pablo Ficovich vs [8] Dmitry Popko

4. [3] Alejandro Tabilo vs Renzo Olivo

Cancha 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Juan Pablo Varillas vs Alessandro Giannessi

2. [Alt] Maxime Janvier vs [6] Nicolas Jarry

3. [4] Nikola Milojevic vs Felipe Meligeni Rodrigues Alves

4. [Alt] Thiago Agustin Tirante vs [5] Zdenek Kolar