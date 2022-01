Australian Open: Doppio. Bolelli-Fognini si fermano ai quarti di finale

Termina nei quarti di finale l’avventura di Simone Bolelli e Fabio Fognini negli Australian Open di doppio.

Il 36enne di Budrio, n.25 del ranking di specialità e il 34enne di Arma di Taggia, n.93 ATP in doppio, nella notte italiana sono stati sconfitti per 63 62, in un’ora e un quarto di partita, dalla formazione composta dallo statunitense Rajeev Ram e dal britannico Joe Salisbury, seconde teste di serie del torneo, campioni nel 2020 ed ancora finalisti nella passata edizione.

Partita a senso unico nonostante una buona partenza degli azzurri che erano andati avanti anche di un break nel primo set (3 a 2 e servizio a disposizione) ma da quel momento la coppia anglo-americana ha infilato un parziale di quattro game consecutivi conquistando la frazione per 6 a 2.

Nella seconda frazione equilibrio fino al 2 pari poi altri quattro giochi consecutivi firmati da Ram/Salisbury che in questo modo hanno conquistato la partita per 6 a 3.

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

2°Inc. S. Bolelli / F. Fognini vs (2) R. Ram / (2) J. Salisbury