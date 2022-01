Tsitsipas ha scritto un post su Twitter durante il suo incontro con Fritz

Stefanos Tsitsipas sta attualmente lottando per un posto nei quarti di finale degli Australian Open, ma non è comunque lontano dai social.

Sì. Può sembrare strano – e in effetti lo è – ma resta il fatto che a metà del primo set, il numero quattro del mondo ha sorpreso tutti pubblicando un tweet.

“Questo è il più lunedì che sia mai esistito”, è stata la frase postata dal tennista greco con sorpresa delle sue migliaia di follower, che hanno iniziato subito a interrogarsi sul perché di questo post nel bel mezzo della partita.