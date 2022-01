Australian Open: Il programma di Domenica 23 Gennaio 2022. Matteo Berrettini in campo nella mattinata italiana

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Keys vs (8) P. Badosa

(4) B. Krejcikova vs (24) V. Azarenka

A. Mannarino vs (6) R. Nadal (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) A. Barty vs A. Anisimova

(19) P. Carreno Busta vs (7) M. Berrettini

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

MATCH TBA

(21) J. Pegula vs (5) M. Sakkari (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(3) A. Zverev vs (14) D. Shapovalov (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

MATCH TBA

MATCH TBA

MATCH TBA

M. Kecmanovic vs (17) G. Monfils (Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))