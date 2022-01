Australian Open: Ash Barty demolisce Camila Giorgi

Netta sconfitta per Camila Giorgi nel terzo turno degli Australian Open. La 30enne azzurra ha rimediato solo 5 giochi contro la n.1 del mondo Ash Barty in un’oretta di match, 6-2 6-3 lo score finale. La sfida era complicata: la miglior tennista al mondo, in casa e sulla Rod Laver Arena, con 3 sconfitte in altrettanti precedenti. Purtroppo il campo ha confermato la superiorità dell’australiana, capace di governare il gioco con i suoi colpi lavorati. Ha servito in modo eccezionale Barty, concedendo pochissimo all’italiana e non perdendo mai il proprio turno di servizio. Al contrario, troppe seconde palle per l’azzurra, che così è andata subito in difesa in troppi game, non riuscendo quasi mai ad entrare nello scambio.

“Ho servito benissimo, ho spinto in risposta nei momenti importanti, sono felice della mia prestazione” afferma Barty nell’intervista in campo. “Lei colpisce fortissimo, ma ho cercato di variare l’altezza della palla e usare lo slice, la tattica ha funzionato”.

Nel primo set Giorgi cede il servizio nel suo primo turno, alla prima palla break. 2-0 e poi 3-0, tutto troppo rapido e facile per Barty. Sotto 2-4, Camila cerca di rimettere il match in equilibrio con un pressing forsennato nel settimo game, ma Ash rimonta da 0-40 e salva complessivamente 4 palle break, volando 5-2. L’azzurra cede di nuovo il turno di servizio nell’ottavo game, alla seconda palla break, perdendo il set 6-2.

Più equilibrato il secondo set, che scorre molto veloce sui turni di servizio. Giorgi serve meglio, sbaglia di meno ma continua a servire così così. Proprio il servizio la tradisce sul 2-3, dove crolla 15-40. Barty sfrutta la seconda palla break, allungando 4-2 e 5-2. Chiude Barty 6-3 al primo match point, con l’ennesimo servizio preciso.