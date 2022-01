Australian Open: Dichiarazioni italiani. Parlano Berrettini, Giorgi, Trevisan e Bronzetti (con i video delle partite)

Matteo Berrettini : “Kozlov è un giocatore curioso, sembra quasi farti addormentare perché a volte colpisce apposta più piano. In questo modo tu rallenti istintivamente con i piedi e lui può tessere la sua tela come un ragno. Giocatore molto particolare, non l’avevo mai affrontato nemmeno da junior“.

Il prossimo match sarà più difficile di questo, ma anche i due avversari precedenti mi hanno messo in difficoltà per alcune caratteristiche di gioco. Comunque sono contento della mia forma e di aver raggiunto il terzo turno di uno Slam un’altra volta”.

Alcaraz è aggressivo e si muove sempre molto bene in campo, ma sento che le caratteristiche di questo campo mi danno la possibilità di fare bene in questa partita, è uno dei giocatori più caldi, lo sappiamo, ma si vive e ci si allena per giocare incontri di questa portata.

Sicuramente è diverso senza Novak Djokovic, è il migliore del mondo e ha vinto gli ultimi tre Slam, quindi sì, le cose sono diverse ma io devo concentrarmi su Carlos Alcaraz“.

“Credo che sia stata un’ottima partita, mi sono sentita bene, ho giocato bene e sono molto contenta della mia prestazione”.

“È stata davvero una grande emozione, avrei voluto che durasse un po’ di più per poter rimanere più a lungo. Il cuore mi batteva davvero forte prima di cominciare la partita, non sapevo bene cosa dovevo fare, dove guardare, era tutto molto diverso dal solito. E comunque un’esperienza che ricorderò per sempre e spero che sia la prima di tante”.

Martina Trevisan : “Dalla seconda metà dell’anno in poi ho trovato buone sensazioni in campo dopo aver molto lavorato su questi pensieri negativi. Anche venire qui a giocare le qualificazioni è stato difficile da accettare all’inizio, poi però ho avuto la voglia di prendermi il main draw e ora sono contenta del risultato ottenuto”.

