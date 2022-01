La dichiarazione dell’ATP sul “Caso Djokovic”

Arriva una dichiarazione ufficiale dell’ATP in merito al “Caso Djokovic”, riportata sul sito ufficiale.

“La decisione odierna di confermare la cancellazione del visto australiano di Novak Djokovic segna la fine di una serie di eventi profondamente deplorevoli. In definitiva, devono essere rispettate le decisioni delle autorità giudiziarie in materia di salute pubblica. È necessario più tempo per fare il punto sui fatti e per trarre gli insegnamenti da questa situazione.

Indipendentemente da come è stato raggiunto questo punto, Novak è uno dei più grandi campioni del nostro sport e la sua assenza dagli Australian Open è una sconfitta per il gioco. Sappiamo quanto siano stati turbolenti gli ultimi giorni per Novak e quanto volesse difendere il suo titolo di lui a Melbourne. Gli auguriamo ogni bene e non vediamo l’ora di rivederlo presto in campo.

L’ATP continua a raccomandare vivamente la vaccinazione a tutti i giocatori”.