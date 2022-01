Le italiane nel circuito ITF: il resoconto finale del 2021. Bronzetti e Raggi grandi protagoniste

E’ andato in archivio, da pochi giorni, il 2021 ed è allora giunto il momento di trarre i bilanci della stagione delle tenniste italiane impegnate nel circuito ITF. Sono quindici i titoli conquistati dalle giocatrici azzurre nelle manifestazioni del circuito internazionale: Lucia Bronzetti, Angelica Raggi e Lucrezia Stefanini sono le uniche ad aver chiuso l’anno con due titoli all’attivo.

Una vittoria per Nuria Brancaccio, Martina Trevisan, Anna Turati, Anastasia Grymalska, Angelica Moratelli, Melania Delai, Tatiana Pieri, Chiara Catini e Miriana Tona.

LUCIA BRONZETTI (2 TITOLI – 3 FINALI)

FEBBRAIO – W15 Sharm El Sheikh (Egitto) – b. Nefisa Berberovic (BIH) 7-6(4) 6-0

MARZO – W15 Le Havre (Francia) – b. Sara Cakarevic (FRA) 6-3 6-1

APRILE – W60 Bellinzona (Svizzera) – vs Julia Grabher (AUT) 2-6 3-6

GIUGNO – W25 Jonkoping (Svezia) – vs Darya Astakhova (RUS) 6-3 3-6 5-7

LUGLIO – W25 Torino (Italia) – vs Diane Parry (FRA) 4-6 2-6

ANGELICA RAGGI (2 TITOLI – 3 FINALI)

MARZO – W15 Monastir (Tunisia) – vs Anna Kubareva (BLR) 1-6 1-6

MAGGIO – W15 Monastir (Tunisia) – b. Anastasia Kulikova (FIN) 7-6(4) 6-4

GIUGNO – W15 Monastir (Tunisia) – vs Elizabeth Mandlik (USA) 6-0 2-6 4-6

LUGLIO – W15 Monastir (Tunisia) – vs Elizabeth Mandlik (USA) 3-6 6-4 0-6

DICEMBRE – W15 Monastir (Tunisia) – b. Nina Radovanovic (FRA) 4-6 6-3 6-4

LUCREZIA STEFANINI (2 TITOLI – 1 FINALE)

MARZO – W15 Monastir (Tunisia) – vs Jana Kolodynska (BLR) 6-1 0-6 6-7(5)

MAGGIO – W25 Salinas (Ecuador) – b. Susan Bandecchi (SUI) 6-1 6-3

AGOSTO – W25 Radom (Polonia) – b. Miriam Kolodziejova (CZE) 4-6 6-2 6-3

NURIA BRANCACCIO (1 TITOLO – 4 FINALI)

FEBBRAIO – W15 Antalya (Turchia) – vs Dea Herdzelas (BIH) 7-6(1) 2-6 5-7

MARZO – W15 Antalya (Turchia) – b. Jang-Su Jeong (TPE) 7-5 6-4

MARZO – W15 Antalya (Turchia) – vs Park So-Hyun (TPE) 4-6 0-6

APRILE – W15 Antalya (Turchia) – vs Anastasiya Soboleva (UKR) 0-6 6-7(5)

MAGGIO – W25 Grado (Italia) – vs Nuria Parrizas Diaz (ESP) 3-6 7-5 2-6

MARTINA TREVISAN (1 TITOLO – 1 FINALE)

SETTEMBRE – W80 Valencia (Spagna) – b. Dalma Galfi (HUN) 4-6 6-4 6-0

NOVEMBRE – W25 Funchal (Portogallo) – vs Qinwen Zheng (CHN) 3-6 5-7

ANNA TURATI (1 TITOLO – 1 FINALE)

AGOSTO – W25 Pescara (Italia) – vs Anastasia Grymalska (ITA) 6-2 6-7(4) 3-6

AGOSTO – W15 Warmbad-Villach (Austria) – b. Pia Lovric (SLO) 6-3 6-2

ANASTASIA GRYMALSKA (1 TITOLO)

AGOSTO – W25 Pescara (Italia) – b. Anna Turati (ITA) 2-6 7-6(4) 6-3

ANGELICA MORATELLI (1 TITOLO)

NOVEMBRE – W15 Lousada (Portogallo) – b. Celia Cervino Ruiz (ESP) 6-3 1-6 7-6(11)

MELANIA DELAI (1 TITOLO)

NOVEMBRE – W15 Solarino (Italia) – b. Jacqueline Cabaj Awad (SWE) 7-6(3) 6-3

TATIANA PIERI (1 TITOLO)

GIUGNO – W15 L’Aquila (Italia) – b. Anne Schaefer (GER) 2-6 6-3 7-5

CHIARA CATINI (1 TITOLO)

SETTEMBRE – W15 Sozopol (Bulgaria) – b. Nastja Kolar (SLO) 4-6 7-6(5) 6-3

MIRIANA TONA (1 TITOLO)

OTTOBRE – W15 Piracicaba (Brasile) – b. Luisa Meyer auf der Heide (GER) 6-1 6-2

FEDERICA BILARDO (3 FINALI)

MAGGIO – W15 Antalya (Turchia) – vs Hurricane Tyra Black (USA) 6-2 4-6 4-6

GIUGNO – W15 Antalya (Turchia) – vs Ilona Georgiana Ghioroaie (ROU) 5-7 2-6

NOVEMBRE – W15 Solarino (Italia) – vs Alicia Smith (AUS) 3-6 6-7(6)

AURORA ZANTEDESCHI (2 FINALI)

GENNAIO – W15 Antalya (Turchia) – vs Tamara Curovic (SRB) 5-7 6-7(4)

FEBBRAIO – W15 Antalya (Turchia) – vs Andreea Prisacariu (ROU) 3-6 5-7

FEDERICA DI SARRA (1 FINALE)

LUGLIO – W60 Versmold (Germania) – vs Elina Avanesyan (RUS) 7-6(4) 2-6 2-6

GIULIA GATTO-MONTICONE (1 FINALE)

SETTEMBRE – W25 Budapest (Ungheria) – vs Reka Luca Jani (HUN) 1-6 4-6

CAMILLA ROSATELLO (1 FINALE)

MARZO – W15 Manacor (Spagna) – vs Marina Bassols Ribera (ESP) 5-7 2-6

FEDERICA ROSSI (1 FINALE)

LUGLIO – W15 Amarante (Portogallo) – vs Mei Yamaguchi (JPN) 4-6 6-3 4-6

DILETTA CHERUBINI (1 FINALE)

AGOSTO – W15 Cairo (Egitto) – vs Tina Nadine Smith (AUS) 0-6 2-6

NICOLE FOSSA HUERGO (1 FINALE)

AGOSTO – W15 Chornomorsk (Ucraina) – vs Darja Semenistaja (LAT) 3-6 2-6

GLORIA CESCHI (1 FINALE)

SETTEMBRE – W15 Cairo (Egitto) – vs Anastasia Zolotareva (RUS) 6-7(6) 2-6

GIORGIA PINTO (1 FINALE)

NOVEMBRE – W15 Heraklion (Grecia) – vs Anna Gabric (GER) 1-6 1-6