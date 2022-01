ATP Cup 2022: Le dichiarazioni della squadra italiana dopo l’eliminazione dal torneo

Vincenzo Santopadre : “Siamo andati molto vicino alla vittoria, e i ragazzi hanno dato il massimo, o anche di più. Devono essere soddisfatti della loro performance. Solo qualche punto nel match tie-break del doppio ha fatto la differenza. Abbiamo avuto le nostre chance, ma gli avversari sono stati più bravi. Matteo e Jannik hanno comunque giocato un ottimo doppio, così come successo contro la Francia. Credo possano formare un’ottima coppia, e devono continuare in questa direzione”.

Matteo Berrettini : “Non è stata la nostra giornata, ma come ha detto il capitano abbiamo dato tutto. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare ancora. L’atmosfera era fantastica, e ci ha aiutato a giocare degli incontri di alto livello. Io ho affrontato uno dei giocatori più forti del circuito, se non il più forte in questo momento. Ha vinto l’ultimo Slam giocato, ed è uno dei favoriti per vincere anche il prossimo. Sono molto contento della mia prestazione. L’ultima volta che avevo affrontato Medvedev c’era maggiore differenza fra di noi. Ho bisogno di incontri come questo per migliorare, e stavolta sono andato più vicino al successo rispetto alla scorsa. Magari la prossima sarà quella buona.

“Ho simpatia per Novak, e nessuno vorrebbe trovarsi nella sua stessa situazione. Non so quante ore sia rimasto bloccato all’aeroporto. Ma allo stesso tempo posso capire come mai gli australiani abbiano questa visione: Melbourne è stata la città con più giorni di lockdown di tutto il mondo. È difficile commentare la situazione: l’abbiamo seguita, perché è troppo grande per non farlo, ma oggi mi sono concentrato in particolar modo sul mio match. Ciò che posso dire è che sono vaccinato e sono qui. Per il resto vedremo come la situazione si evolverà”.

Jannik Sinner : “È stato un match di alto livello, perché entrambi abbiamo giocato bene e abbiamo lottato. Me l’aspettavo proprio così, perché il nostro stile di gioco è abbastanza simile. Nel primo set penso di essere stato un po’ fortunato nel tie-break, ma a volta serve anche la fortuna. Nel secondo invece ho cercato di spingere di più, e ha funzionato. Naturalmente uscire dal torneo non è ciò che volevamo, ma è andata così. Dal mio punto di vista ci ho provato al 100%, così come hanno fatto Matteo e gli altri componenti della squadra. Questa è la cosa più importante. In termini di risultati ci auguriamo che possa andare meglio la prossima volta”.