Challenger Bendigo e Traralgon: LIVE i risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo 4 azzurri (LIVE)

CHALLENGER Bendigo (Australia) – Ottavi di Finale, cemento

Centre Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [10] Enzo Couacaud vs Thomas Fabbiano



2. Matthias Bachinger vs Franco Agamenone



3. [8] Ernesto Escobedo vs [9] Jason Jung (non prima ore: 02:30)



4. [1] Ruben Bemelmans / Daniel Masur vs [WC] James McCabe / Matthew Christopher Romios



Court 2 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [11] Dmitry Popko vs Flavio Cobolli



2. [5] Salvatore Caruso vs Gastao Elias



3. Facundo Mena vs Vit Kopriva (non prima ore: 02:30)



4. [Alt] Thomas Fabbiano / Dmitry Popko vs [3] Zizou Bergs / Flavio Cobolli



Court 1 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Quentin Halys vs Mathias Bourgue



2. [16] Zizou Bergs vs [3] Hugo Grenier



3. Kody Pearson / Jaroslav Pospisil vs [2] Enzo Couacaud / Blaz Rola (non prima ore: 02:30)



Centre Court – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. Yosuke Watanuki vs [8] Mikhail Kukushkin



2. [13] Maximilian Marterer vs [2] Jiri Lehecka



3. [1/WC] Gilles Simon vs Vitaliy Sachko OR [15] Geoffrey Blancaneaux

4. Bjorn Fratangelo / Mitchell Krueger vs Harry Bourchier / Brandon Walkin (non prima ore: 04:30)



5. Akira Santillan / Rubin Statham vs [4] Marc-Andrea Huesler / Dominic Stricker



CH CH Traralgon Santillan A. Santillan A. 6 6 Ficovich J. Ficovich J. 0 1 Vincitore: Santillan A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0

Court 18 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. [9] Marc-Andrea Huesler vs Dane Sweeny



2. [5] Bjorn Fratangelo vs [10] Filip Horansky



3. [9] Marc-Andrea Huesler OR Dane Sweeny vs Yosuke Watanuki OR [8] Mikhail Kukushkin

4. Nino Serdarusic / Tim Van Rijthoven vs [WC] Joshua Charlton / Patrick Fitzgerald (non prima ore: 04:30)



5. [1] Jesper De Jong / Robin Haase vs Jiri Lehecka / Tomas Machac



Court 16 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. Vitaliy Sachko vs [15] Geoffrey Blancaneaux



2. Nino Serdarusic vs Nicola Kuhn



3. [12] Jesper De Jong vs Go Soeda OR [7] J.J. Wolf

4. Lukas Rosol / Vitaliy Sachko vs Blake Ellis / Tristan Schoolkate (non prima ore: 04:30)



CH CH Traralgon Soeda G. • Soeda G. 40 2 6 0 Wolf J.J. Wolf J.J. 40 6 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Soeda G. 40-40 0-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

1. Go Soedavs [7] J.J. Wolf

2. [6] Mitchell Krueger vs [11] Kimmer Coppejans



3. [4] Tomas Machac vs Akira Santillan



4. [WC] Calum Puttergill / Dane Sweeny vs Geoffrey Blancaneaux / Kimmer Coppejans (non prima ore: 04:30)



