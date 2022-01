Lemon Bowl 2022: Archiviati i quarti di finale

Lo spettacolo si infiamma al Salaria Sport Village, sede della 38esima edizione del Lemon Bowl. La prestigiosa rassegna nazionale a partecipazione straniera, che si disputa annualmente a Roma nel periodo delle vacanze natalizie, è giunta alle semifinali. Under 10, 12 e 14: in tutte le categorie impressiona il livello tecnico dei giovani atleti che hanno superato i quarti di finale. Il day 9 del torneo ha inoltre segnato una novità: la copertura streaming di ben due campi. I link per la diretta degli incontri – realizzata grazie al contributo di Zlam Tennis – sono reperibili sul sito internet e sui social network ufficiali della manifestazione.

Palanza, avanti tutta – Il campione italiano under 11 Stefano Palanza stacca il pass per la semifinale del torneo under 12, dove si è presentato da numero uno del seeding. Nel primo match di giornata vittoria con lo score di 6-3 6-0 ai danni dell’amico Alessandro Arcangeli: “Ho giocato contro un bambino che conosco molto bene. Ad inizio match perdevo 0-3, ma con il passare dei minuti mi sono rilassato e giocando più sciolto ho vinto 6-3 6-0”. Finalista dell’under 10 nel 2020, Stefano Palanza va a caccia della prima affermazione nel torneo dei limoni, che come di consueto fa da preludio alla nuova stagione: “Mi diverto sempre al Lemon Bowl. L’organizzazione è ottima ed i bambini sono sempre più forti, quindi la sfida è ardua. L’anno scorso ho vinto i Campionati Italiani under 11 ed è stato uno dei momenti più belli della mia vita”. Il giovane abruzzese si allena all’S.G.T. Sport di Chieti, dove è seguito dal coach di origini argentine Fernando Gianini: “Mi sto allenando tanto, sono contento dei miei risultati e voglio vincere il torneo. I miei colpi preferiti sono dritto, slice, palla corta e rovescio; devo invece migliorare il timing sul dritto ed il servizio. In campo vorrei essere come Rafael Nadal, è lui il mio giocatore preferito perché non molla mai ed è un lottatore”.

Castracani-Lanteri Monaco, sarà semifinale tra campionesse – Nessun colpo di scena nell’under 12 femminile, dove Camilla Castracani, Victoria Lanteri Monaco e Tea Kovacevic si qualificano per le semifinali. Continua a macinare vittorie la bosniaca, che si è sbarazzata di Roberta Coppola con un severo 6-0 6-0. Convincono anche Castracani e Lanteri Monaco, rispettivamente vincitrici delle edizioni 2020 e 2021 del Lemon Bowl under 10, che si affronteranno per un posto in finale. “Sono abituata a giocare sul veloce, quindi ci ho messo un po’ di giorni ad adattarmi alla terra – commenta Castracani, che attualmente vive negli Stati Uniti d’America con la famiglia -. Ho gradualmente capito che devo attaccare un po’ meno e gestire di più lo scambio, perché all’inizio mi innervosiva non riuscire a tirare il vincente. Sono felicissima di essere tornata al Lemon Bowl, anche perché a vedermi ci sono i miei nonni ed amici di mamma e papà con i quali passiamo del tempo dopo le partite”. Il 6-1 6-1 di Camilla ai danni di Giulia Bonaccorso è maturato contemporaneamente alla vittoria di Lanteri Monaco, unica classe 2011 in gara, che con lo stesso score ha estromesso dal torneo la svizzera Sophie Mesaric: “In campo mi piace essere grintosa, sono più piccola, ma voglio dimostrare che anche noi piccoli ce la possiamo giocare. Il mio motto è ‘Non mollare mai’, come dice Fognini. La partita contro Camilla sarà bella, l’ho vista giocare ed è molto brava”.

Lo Sporting Club Eur fa tris con i 2008 – Sarà ‘Lorenzo De Vizia contro tutti’ nell’under 14 maschile. Il toscano nega il poker allo Sporting Club Eur, che porta dunque tre atleti in semifinale: vittoria con il punteggio di 6-1 6-1 ai danni di Pietro Sagone. Saranno dunque Riccardo Terzoli, Claudio Paolini e Leonardo Leti Messina i rappresentanti del circolo capitolino nella penultima giornata di gara. “Abbiamo rischiato di fare poker, ma De Vizia ha fatto un bel match contro Sagone – racconta il maestro Cristiano Minighini, che insieme a Valerio Prisco segue l’intero gruppo dei 2008 -. Questo Lemon Bowl è stato impegnativo, al via c’erano tanti dei nostri ragazzi e siamo contenti delle soddisfazioni che ci stiamo togliendo. Questi atleti sono cresciuti con noi e sono tutti ad un buon livello, quest’evento è un trampolino di lancio per la loro stagione”. Tra i tanti giocatori dello Sporting Club Eur figurano anche Daniele Minighini e Niccolò Ciavarella, vecchie conoscenze del Lemon Bowl che prenderanno parte al torneo junior degli Australian Open. Tornando a questa edizione della manifestazione, grande prova di Leti Messina, numero due del seeding, che si è aggiudicato il derby romano contro Kelvin Marena: “Ho vinto con il punteggio di 6-2 7-5, ma nel secondo set ho dovuto ribaltare un passivo di 1-5. In semifinale affronterò Claudio Paolini, amico che si allena con me, lo conosco bene ed il suo gioco non mi dà particolarmente fastidio, ma so che non sarà facile. Il mio miglior risultato al Lemon Bowl è la semifinale, quest’anno voglio il titolo: da romano ci tengo moltissimo”.