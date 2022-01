ATP Cup 2022: Parte bene l’Italia contro l’Australia. Jannik Sinner conquista il primo punto

Italia in vantaggio 1-0 sui padroni di casa dell’Australia, in tabellone con una wild card in quanto Paese organizzatore, nella sfida valida per il “Gruppo B” dell’ATP Cup.

Nel primo singolare Jannik Sinner, n.10 ATP, ha superato per 61 63, in appena 63 minuti, Max Purcell, numero 176 ATP, schierato all’ultimo momento al posto di James Duckworth (n.49 ATP).

Da segnalare che Jannik dopo aver vinto il primo set per 6 a 1 (brekkando in due occasioni l’aussie e concedendo solo tre punti alla battuta), nel secondo parziale sul 4 a 0 in suo favore ha avuto un piccolo passaggio a vuoto con l’australiano che conquistava tre game consecutivi e si portava sotto per 3 a 4 e battuta Sinner.

L’azzurro però riprendeva in mano le sorti dell’incontro e dopo aver tenuto con autorità il game di battuta sul 4 a 3 (a 0), nel gioco successivo piazzava il terzo break nel set e portava a casa la partita per 6 a 3.

ATP ATP ATP Cup Sinner J. Sinner J. 6 6 Purcell M. Purcell M. 1 3 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Purcell M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Purcell M. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Purcell M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Purcell M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Purcell M. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

6 ACES 40 DOUBLE FAULTS 230/41 (73%) FIRST SERVE 28/51 (55%)25/30 (83%) 1ST SERVE POINTS WON 19/28 (68%)6/11 (55%) 2ND SERVE POINTS WON 4/23 (17%)0/1 (0%)BREAK POINTS SAVED 5/10 (50%)8 SERVICE GAMES PLAYED 89/28 (32%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 5/30 (17%)19/23 (83%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 5/11 (45%)5/10 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 1/1 (100%)8 RETURN GAMES PLAYED84/7 (57%) NET POINTS WON 12/19 (63%)13 WINNERS 130 UNFORCED ERRORS 331/41 (76%) SERVICE POINTS WON 23/51 (45%)28/51 (55%) RETURN POINTS WON 10/41 (24%)59/92 (64%) TOTAL POINTS WON 33/92 (36%)206 km/h MAX SPEED 213 km/h191 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 192 km/h158 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 157 km/h