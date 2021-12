Zverev e il caso Peng: “Spero che l’ATP faccia qualcosa”

Alexander Zverev, numero tre del mondo e uno dei protagonisti del tennis maschile di oggi, è indagato dall’ATP Tour per sospetta violenza domestica nei confronti di una sua ex fidanzata, ma ora chiede che il circuito sia altrettanto attento sul caso della tennista cinese Peng Shuai, dopo che la sua situazione rimane ancora in sospeso in Cina dopo che lei stessa ha accusato un ex vice ministro di abusi sessuali.

“Spero che avremo maggiori notizie dalla Peng e che l’ATP farà qualcosa. Nel 2021 in Germania, viviamo in un mondo in cui pensiamo che situazioni come quella della Peng non esistano più. Ma le dittature sono lì fuori”, ha dichiarato il 24enne.