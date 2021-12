Torna la Hopman cup, in Francia?

Il quotidiano francese Nice-Matin ha pubblicato un’indiscrezione a dir poco curiosa. Secondo il media della Costa Azzurra, proprio la bella città di Nizza potrebbe tornare ad ospitare la Hopman Cup, che con l’avvento nell’ATP Cup ad inizio stagione è stata di fatto cancellata.

Per il quotidiano transalpino, la manifestazione potrebbe svolgersi dal 2023 nel Parco Imperiale di Nizza organizzata dalla società Tennium, che avrebbe presentato un progetto ben strutturato all’ITF (si parla di un budget di 5 milioni di dollari), tanto da aver ricevuto l’ok per un periodo di 5 anni. L’evento andrebbe a svolgersi su campi in terra battuta, ma non è ancora chiara la sua collocazione. Forse la settimana precedente a Roland Garros, come ideale preparazione allo Slam parigino? Inoltre non è trapelato se, vista la collocazione totalmente nuova, la manifestazione a squadre verrà lanciata con un nome differente o meno, e se possa essere inserita ufficialmente nei calendari ATP e WTA con punti in palio, o resterebbe una classica esibizione. Ricordiamo che Tennium ha tra i propri principali azionisti i francesi Richard Gasquet e Sebastien Grosjean, fattore che spiega l’idea di far rinascere il torneo in Francia.

In attesa di una conferma ufficiale, un nuovo torneo in stile Hopman Cup sancirebbe il ritorno di un evento che coinvolge insieme uomini e donne, con il doppio misto che si rivelava spesso decisivo. L’ultima edizione del torneo dedicato all’indimenticabile coach australiano fu disputata nel 2019 e vinto dalla Svizzera di Federer e Bencic. La Hopman Cup nacque nel 1989, con il successo del team cecoslovacco formato da Mecir e Sukova. Gli Stati Uniti vinsero ben 6 edizioni, seguite da Spagna e Svizzera con 4 titoli.

Marco Mazzoni