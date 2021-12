Tsonga ha chiesto una wild card per gli Australian Open ma sbuca il nome di Lucas Pouille

Jo-Wilfried Tsonga sta vivendo gli ultimi capitoli di una carriera di grande successo, ma che negli ultimi anni è piena di infortuni. A causa di questo, il francese è ora il numero 260 del ranking ATP, il che gli rende impossibile entrare in tornei importanti come l’Australian Open, dove ha raggiunto la finale nel 2008. Il francese ha chiesto pubblicamente una wild card, ma la verità è che non la riceverà.

La Federazione Francese ha diritto a uno di questi inviti per il noto scambio di inviti con Tennis Australia, ma la federazione stessa ha voluto seguire un altro percorso. Secondo RMC Sport, questa wild card andrà a Lucas Pouille, che a 27 anni sta cercando di rimettersi in piedi. Curiosamente, è stato anche in Australia che Pouille ha vissuto il punto più alto della sua carriera, raggiungendo le ‘semifinali’, ma ora è al 155° posto nella classifica ATP.

In questo modo, Tsonga dovrà aspettare un’altra soluzione, dato che la sua classifica potrebbe non essere nemmeno sufficiente per entrare nelle qualificazioni del primo Grand Slam della stagione.