Nicolas Mahut invita Shuai Peng alla premiazione della finale di Angers

Nicolas Mahut è stato uno dei tennisti che, fin dall’inizio, ha mostrato solidarietà e preoccupazione per la situazione di Peng Shuai.

Ora, il francese ha deciso di lanciare un appello in un modo diverso per mostrare che non è ignaro del fatto che non c’è ancora alcuna garanzia che la tennista cinese sia libera, questo dopo che ha accusato un ex vice ministro di abusi sessuali.

Ora, lui che è uno dei migliori giocatori di doppio del mondo ed è anche il direttore del WTA 125 di Angers, Francia, ha lanciato alla Peng un invito. “Tutto sta andando bene in questa prima edizione del torneo, ma manca una giocatrice, Peng Shuai. Non sei in campo questa settimana, quindi volevo invitarti a fare da madrina nella finale e consegnare il trofeo al nostro vincitore. Ti stiamo aspettando, Peng Shuai”, ha detto Mahut in un video.

Sarebbe davvero notevole se Peng Shuai si facesse vedere ad Angers, anche se le speranze sono poche.