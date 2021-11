Caso Peng: Il profilo di Naomi Osaka sul social cinese Weibo è stato censurato?

Le preoccupazioni che circondando la sorte di Shuai Peng sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti. Ancora nessuno sa dove si trova e con la e-mail attribuita a lei ieri, ormai c’è enorme preoccupazione sulla sua persona.

Anche Naomi Osaka pare sia stata presa di mira dalla censura.

Secondo il portale ‘Nikkei Asia’, il profilo della star giapponese sul social network cinese Weibo è stato censurato. Secondo la stessa fonte, l’ultimo post di Osaka, che non ha nulla a che fare con la Peng , appare con i commenti disabilitati, generando già voci che l’account sia controllato. Questo è successo poco dopo che la Osaka ha condiviso un post su Twitter, in cui è uscita in difesa della Peng.