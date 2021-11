Stefanos Tsitsipas ed il no comment sul problema al gomito

Stefanos Tsitsipas, il campione 2019 delle Nitto ATP Finals, non è partito bene nell’edizione 2021. Il greco è stato sconfitto nella sua prima partita del gruppo verde da un buon Andrey Rublev in due set.

Qualcosa che il giocatore greco stesso ha riconosciuto in conferenza stampa. “Rublev ha giocato davvero bene, non l’ho mai visto servire così, penso che abbia messo a segno 22 prime di servizio consecutive. Sono ancora però fiducioso per il torneo, voglio ancora giocare un buon tennis nonostante questa sconfitta, voglio fare un passo in avanti nel gioco e migliorare la prossima volta”, ha detto il n. 4 del mondo.

Ma quando gli è stato chiesto del suo gomito, la risposta non è stata così gentile: “Preferisco non commentare questo argomento, grazie.”