ATP Finals – Torino: Daniil Medvedev perde un set ma non la partita

Nella prima partita delle Nitto ATP Finals di Torino Daniil Medvedev (ATP 2) si è imposto per 6-7 (7/5) 6-3 6-4 contro Hubert Hurkacz (9).

Dopo aver perso un primo set molto equilibrato, finito al tie-break in favore del polacco, il numero 2 del mondo ha rialzato subito la testa conquistando un break all’inizio del secondo set che gli ha permesso di pareggiare i conti. Il russo, che ha vinto la scorsa edizione del torneo di fine stagione, ha poi conquistato senza problemi anche la terza frazione mettendo a segno il break decisivo proprio nel primo gioco del parziale con il polacco che poi non è stato in grando di impensierire il russo nei turni di risposta.

Nello stesso girone saranno impegnati questa sera l’italiano Matteo Berrettini (7) e il tedesco Alexander Zverev (3) in diretta su Rai 2 a partire dalle 21h00.

ATP ATP Tour Finals Turin Medvedev D. Medvedev D. 6 6 6 Hurkacz H. Hurkacz H. 7 3 4 Vincitore: Medvedev D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Hurkacz H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Hurkacz H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Hurkacz H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Hurkacz H. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Hurkacz H. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Hurkacz H. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Medvedev D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Hurkacz H. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Medvedev D. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

02:00:4015 ACES 121 DOUBLE FAULTS 065/89 (73%) FIRST SERVE 58/88 (66%)54/65 (83%) 1ST SERVE POINTS WON 46/58 (79%)15/24 (63%) 2ND SERVE POINTS WON 15/30 (50%)0/0 (0%) BREAK POINTS SAVED 2/4 (50%)16 SERVICE GAMES PLAYED 1512/58 (21%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 11/65 (17%)15/30 (50%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 9/24 (38%)2/4 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 0/0 (0%)15 RETURN GAMES PLAYED 1612/14 (86%) NET POINTS WON 17/25 (68%)31 WINNERS 318 UNFORCED ERRORS 1769/89 (78%) SERVICE POINTS WON 61/88 (69%)27/88 (31%) RETURN POINTS WON 20/89 (22%)96/177 (54%) TOTAL POINTS WON 81/177 (46%)213 km/h MAX SPEED 222 km/h201 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 199km/h158km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 166 km/h