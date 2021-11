Carlos Alcaraz parla dopo la vittoria delle Next Gen: “Vorrei realizzare il mio sogno, diventare n.1 del mondo” (con il video della finale)

Carlos Alcaraz : “Juan Carlos Ferrero è stato fondamentale per tutto il mio percorso di crescita. Il lavoro di tutti è importante, ma il suo supporto è stato fondamentale per essere qui, a questi livelli, così in fretta. E su tutte le superfici: il veloce indoor non è di certo la mia preferita, ma sono al quarto torneo e i risultati sono ottimi, quasi sorprendenti.

Io gioco sempre in maniera aggressiva, e ci lavoro molto su questo. Juan Carlos mi dice sempre che nei momenti importanti bisogna essere più aggressivi, devi provarci e cercare di fare il punto. Questa è la chiave per vincere le partite, e la chiave per vincere certi punti è giocare proprio in quel modo lì”.

“Devo dire che è sempre bello finire la stagione con una prestazione di livello come quella di stasera, mi dà molta fiducia per il futuro. Ed è ancora più importante quando giochi tanti partite di fila così, a buon livello, specialmente contro grandi giocatori che provano a metterti sempre in difficoltà”.

“Ci sono molto regole di questo format che mi piacerebbe mantenere anche nel circuito, su tutte quella del coaching libero. Ma ce ne sono altre che invece non mi fanno sentire a mio agio. Il warm-up ridotto a un solo minuto, per esempio. Non si riesce proprio a riscaldarsi così, non c’è il tempo materiale per provare tutti i colpi necessari per cominciare bene il match”.

“È stata una grande stagione per me, sono molto contento. Ho battuto giocatori importanti, fatto grandi esperienze, come la vittoria su Stefanos Tsitsipas, in un torneo importante come uno Slam. Ma se sono riuscito a vincere partite del genere è perché ho avuto la possibilità di giocarne molte altre lungo tutta la stagione che mi hanno preparato. Un esempio? Quella a Madrid contro Rafa Nadal. Ma è chiaro che gli obiettivi per me sono molto chiari. L’anno prossimo provare a qualificarmi per le Nitto ATP Finals di Torino, anche se sarà dura, e poi più in generale realizzare il mio sogno: diventare n.1 del mondo”.