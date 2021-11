Darren Cahill: “Crediamo che Federer giocherà l’Australian Open”

Mentre Roger Federer si è defilato, cercando di guarire dall’ultimo intervento al ginocchio e lavorando in silenzio alla riabilitazione, arriva una “sparata” inattesa da parte di Darren Cahill. L’australiano, ex top10 e noto coach di moltissimi giocatori e giocatrici di alto livello (ultima Simona Halep), ha affermato di essere sicuro che lo svizzero sarà in Australia il prossimo gennaio, in campo per il primo Slam del 2022. Nel corso del programma Sportsday ha rilasciato queste dichiarazioni, su Roger e oltre.

“Ci saranno così tante belle storie in arrivo ai prossimi Australian Open, sarà un torneo storico. Sembra che Roger Federer sarà al via del torneo. So che sta facendo molto lavoro in campo in questo momento e siamo abbastanza sicuri che verrà in Australia per giocare. A 40 anni, quello che sta facendo è encomiabile, cercando di raggiungere il 21° Grande Slam”.

Anche se in carriera l’ha vinto una sola volta nel lontano 2009, secondo Cahill anche Nadal non è da scartare per il titolo: “Nadal si sta allenando molto duramente, ho visto alcuni video di lui nella sua Academy in Spagna, sta lavorando duramente per poter vincere il Grand Slam numero 21, perché no, anche a Melbourne”.

Ultima considerazione su Djokovic, il n.1 al mondo, ma ancora molto incerto sulla possibilità di competere in Australia per via del rigido protocollo del governo in merito ai vaccini: “Penso che alla fine Novak sarà in Australia, ma il tennis è molto più grande di qualsiasi singola persona. Se non viene, sono sicuro che il torneo sarà comunque un successo e molto spettacolare. Sarebbe molto deludente non averlo, ma alla fine il torneo inizierà, e proporrà grandi partite e belle le storie. Il torneo 2022 non sarà solo incredibile per i giocatori, sarà anche incredibile per il pubblico”.

Sorprendono non poco le parole di Cahill su Federer, visto che nell’ambiente si vocifera di un possibile tentativo di rientro dello svizzero in campo non prima della prossima primavera.

Marco Mazzoni