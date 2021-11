Billie Jean King Cup 2021: La Russia vince la prima edizione. Battuta in finale la Svizzera per 2 a 0. Decisiva la Samsonova ex azzurra

La Russia ha vinto questa sera la prima edizione della Billie Jean King Cup.

Non ce l’ha fatta Belinda Bencic (WTA 17) a rimettere la finale in equilibrio. Nel secondo incontro dell’atto conclusivo della Billie Jean King Cup l’elvetica è stata sconfitta con i parziali di 3-6 6-3 6-4 dalla russa Liudmila Sansonova (40), al termine di un match combattuto e scivolato pian piano dalle mani della svizzera a quelle della russa. Una sconfitta che unita a quella subita in precedenza da Jil Teichmann (39) contro Daria Kasatkina ha consegnato il titolo alle ragazze dell’Est senza dover passare dal doppio.

Finale

Russia vs Svizzera 2-0

Kasatkina D. (Rus) – Teichmann J. B. (Sui)



Billie Billie Jean King Cup Billie Jean King Cup Single Matches Kasatkina D. Kasatkina D. 6 6 Teichmann J. Teichmann J. 2 4 Vincitore: Kasatkina D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Kasatkina D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Teichmann J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Kasatkina D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Teichmann J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Kasatkina D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Teichmann J. 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Kasatkina D. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Teichmann J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Kasatkina D. 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

Samsonova L. (Rus) – Bencic B. (Sui)



Billie Billie Jean King Cup Billie Jean King Cup Single Matches Samsonova L. Samsonova L. 3 6 6 Bencic B. Bencic B. 6 3 4 Vincitore: Samsonova L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Samsonova L. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Bencic B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Samsonova L. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Samsonova L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Samsonova L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Bencic B. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Samsonova L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Bencic B. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Samsonova L. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Bencic B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Samsonova L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Bencic B. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Samsonova L. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Samsonova L. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Samsonova L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Samsonova L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Bencic B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Samsonova L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Bencic B. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Samsonova L. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Bencic B. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Samsonova L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Bencic B. 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Alexandrova E./Kasatkina D. – Golubic V./Voegele S.



Il match deve ancora iniziare