Finale a Selva: Vincent Ruggeri affronta Riedi

L’azzurro Samuel Vincent Ruggeri e lo svizzero Leandro Riedi sono i finalisti del singolare del 15.000 dollari ITF “Val Gardena Südtirol Raiffeisen” di Selva. Mattia Bellucci e Luca Potenza si sono invece assicurati il titolo nel doppio.

Vincent Ruggeri e la testa di serie numero 6 azzurra Mattia Bellucci oggi hanno aperto questa penultima giornata a Selva. Il 19enne Vincent Ruggeri sta giocando un super tennis in Val Gardena. La wild card bergamasca, numero 870 del ranking ATP, si è imposto al primo turno sul padrone di casa Patric Prinoth, poi ha eliminato il superfavorito tedesco Elmar Ejupovic e ieri nei quarti Niklas Schell, sempre in due set. Oggi ha allungato la sua striscia vincente contro Mattia Bellucci (ATP 673), imponendosi dopo un’ora e 45 minuti di gioco per 7-6(5), 6-4.

Domani, sabato, il tennista italiano affronterà alle ore 11 lo svizzero Leandro Riedi. Anche lui 19enne, Riedi nella sua carriera non è mai andato oltre un quarto di finale (proprio la scorsa settimana ad Amburgo). A Selva ha eliminato prima l’austriaco Sandro Kopp, poi gli azzurri Marcello Serafini e Matteo Gigante. Oggi in semifinale ha sconfitto il numero 5 del tabellone, il tedesco Tim Handel (ATP 644), in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. Domani uno tra Riedi e Vincent Ruggeri vincerà il suo primo torneo nel circuito ITF.

Bellucci/Potenza vincono il doppio

Nel doppio il semifinalista del singolare, Mattia Bellucci, ha invece conquistato il titolo. Bellucci era accreditato con Luca Potenza della terza testa di serie. La coppia azzurra, che ieri in semifinale ha superato gli altoatesini Rieder/Brzezinski, si è affermata nel derby tutto italiano contro Marco Brugnerotto/Luca Sorrentino, dopo un’ora e 19 minuti di gioco, per 6-3, 7-6(7).

ITF “Val Gardena Südtirol Raiffeisen” Selva – 15.000 dollari

Tabellone principale

Singolare, semifinale

Samuel Vicent Ruggeri (ITA/ATP 871/WC) – Mattia Bellucci (ITA/ATP 673/6) 7:6(5), 6:4

Leandro Riedi (SUI/ATP 777) – Tim Handel (GER/ATP 646/5) 4:6, 6:3, 6:4

Singolare, finale

ore 11.00: Samuel Vicent Ruggeri (ITA/ATP 871/WC) – Leandro Riedi (SUI/ATP 777)

Doppio, finale

Marco Brugnerotto/Luigi Sorrentino (ITA/4) – Mattia Bellucci/Luca Potenza (ITA/3) 3:6, 6:7(7)