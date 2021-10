Challenger Losinj, Buenos Aires e Bogotà: I risultati con il dettaglio delle Finali. In campo Marco Cecchinato si ritira dalla finale in Croazia. L’azzurro non è proprio sceso in campo

Marco Cecchinato si è ritirato dalla finale di Losinj CH (non c’è ancora il motivo ufficiale, ma ieri ha dovuto giocare due partite e ha avuto dei momenti difficile dal punto di vista fisico).

Con questo ritiro significa che Carlos Taberner non solo ha ottenuto il suo 3° CH della stagione, ma domani debutterà anche in top 100!

CHALLENGER Losinj (Croazia), terra battuta – Finale

CHALLENGER Losinj (Croazia), terra battuta – Finale

Cecchinato M. vs Taberner C.
Vincitore: Taberner per ritiro

1. [1] Marco Cecchinatovs [2] Carlos Taberner

CHALLENGER Bogota (Colombia), terra battuta – Finali

CHALLENGER Bogota (Colombia), terra battuta – Finali

Jarry N. / Quiroz R. 0 2 vs Barrientos N. / Gomez A. 0 1

1. Nicolas Jarry/ Roberto Quirozvs [4] Nicolas Barrientos/ Alejandro Gomez

2. [PR] Gerald Melzer vs [5] Facundo Mena (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Buenos Aires (Argentina), terra battuta – Finale

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Thiago Monteirovs [7] Sebastian Baez