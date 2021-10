WTA 250 Courmayeur: Il Tabellone di Quali. Tante azzurre al via

WTA 250 Courmayeur – Indoor Hard – Tabellone Qualificazione

C. Bucsa (1) v S. Rubini

F. Rossi (WC) v E. Bektas (10)

Q. Zheng (2) v C. Ferrando

A. Moratelli (WC) v U. Radwanska (7)

N. Vikhlyantseva (3) v T. Moore

S. Wagner v N. Bains (11)

A. Bolsova (4) v L. Pigato (WC)

A. Zantedeschi (WC)v F. Di Sarra (8)

G. Gatto-Monticone (5) v C. Muramatsu

O. Kalashnikova (WC) v BYE

A. Raina (6) v R. Van der Hoek (WC)

V. Heisen v M. Di Giuseppe (12)

CENTER COURT – 10:30 AM

DE Vivian Heisen – IT Martina Di Giuseppe

ES Cristina Bucsa – IT Stefania Rubini

IT Federica Rossi – US Emina Bektas

IT Giulia Gatto-Monticone – JP Chihiro Muramatsu 5:30 PM

IT Angelica Moratelli – PL Urszula Radwanska

COURT 1 – 10:30 AM

IN Ankita Raina – NL Rosalie Van Der Hoek

RU Natalia Vikhlyantseva – GB Tara Moore

DE Stephanie Wagner – GB Naiktha Bains

CN Qinwen Zheng – IT Cristiana Ferrando 5:30 PM

GE Oksana Kalashnikova – LU Mandy Minella

IT Aurora Zantedeschi – IT Federica Di Sarra