Challenger Buenos Aires: Il Main Draw ed il Tabellone di Quali. Nessun italiano presente

CHALLENGER Buenos Aires (Argentina) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Monteiro, Thiago vs Casanova, Hernan

Kicker, Nicolas vs Alvarez, Nicolas

Tirante, Thiago Agustin vs Olivo, Renzo

Qualifier vs (8) Etcheverry, Tomas Martin

(3) Cerundolo, Francisco vs Ugo Carabelli, Camilo

Ficovich, Juan Pablo vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Qualifier vs Qualifier

(WC) Navone, Mariano vs (6) Seyboth Wild, Thiago

(7) Baez, Sebastian vs Cachin, Pedro

Qualifier vs Londero, Juan Ignacio

Rodriguez Taverna, Santiago Fa vs (WC) Burruchaga, Roman Andres

Hardt, Nick vs (4) Varillas, Juan Pablo

(5) Dellien, Hugo vs Diaz Acosta, Facundo

(WC) Torres, Juan Bautista vs Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

Olivieri, Genaro Alberto vs Collarini, Andrea

Andreozzi, Guido vs (2) Cerundolo, Juan Manuel

CHALLENGER Buenos Aires (Argentina) – Tabellone Qualificazione, terra battuta

(1) Gomez-Herrera, Carlosvs (WC) La Serna, Juan Manuel(WC) Midon, Lautarovs (6) Estevez, Maximiliano

(2) Cuevas, Martin vs (Alt) Aboian, Leonardo

(Alt) Justo, Guido Ivan vs (5) Zeballos, Federico

(3) Kestelboim, Mariano vs (WC) Aboian, Valerio

(Alt) Tacchi, Luciano vs (8/Alt) Monzon, Ignacio

(4) Comesana, Francisco vs (Alt) Martinez Sarrasague, Felipe

(Alt) Llanes, Francisco vs (7) Matos, Rafael

1. [WC] Lautaro Midonvs [6] Maximiliano Estevez2. [Alt] Luciano Tacchivs [8/Alt] Ignacio Monzon3. [2] Martin Cuevasvs [Alt] Leonardo Aboian

Cancha 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Carlos Gomez-Herrera vs [WC] Juan Manuel La Serna

2. [3] Mariano Kestelboim vs [WC] Valerio Aboian

3. [Alt] Guido Ivan Justo vs [5] Federico Zeballos

Cancha 8 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Francisco Llanes vs [7] Rafael Matos

2. [4] Francisco Comesana vs [Alt] Felipe Martinez Sarrasague