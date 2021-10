Masters e WTA 1000 Indian Wells: Basilashvili vs Norrie è la Finale

La finale del Masters 1000 di Indian Wells vedrà opposti Cameron Norrie (ATP 26) e Nikoloz Basilashvili (36), entrambi giunti ad un solo passo dal più importante titolo delle loro carriere. Il britannico, impostosi a Los Cabos in luglio e già sicuro di entrare nella top 20 mondiale, ha dominato il bulgaro Grigor Dimitrov (28), sconfitto con un chiaro 6-2 6-4.

Il georgiano, vittorioso in questa stagione nei tornei di Doha e Monaco, ha dal canto suo dovuto sudare un pochino di più per aver ragione dello statunitense Taylor Fritz (39), superato comunque in due set per 7-6 (7/5) 6-3. Norrie ha vinto l’unico confronto diretto con Basilashvili lo scorso marzo a Rotterdam.

Combined Indian Wells – Semifinali

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Veronika Kudermetova / Elena Rybakina vs [2] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens



WTA WTA Indian Wells Kudermetova V. / Rybakina E. Kudermetova V. / Rybakina E. 6 3 Hsieh S. / Mertens E. Hsieh S. / Mertens E. 7 6 Vincitore: Hsieh S. / Mertens E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Hsieh S. / Mertens E. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Kudermetova V. / Rybakina E. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Hsieh S. / Mertens E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 Kudermetova V. / Rybakina E. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Hsieh S. / Mertens E. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Kudermetova V. / Rybakina E. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Hsieh S. / Mertens E. 15-0 15-15 15-30 1-1 → 2-1 Kudermetova V. / Rybakina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Hsieh S. / Mertens E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 Hsieh S. / Mertens E. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Kudermetova V. / Rybakina E. 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Hsieh S. / Mertens E. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Kudermetova V. / Rybakina E. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Hsieh S. / Mertens E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Kudermetova V. / Rybakina E. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Hsieh S. / Mertens E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Kudermetova V. / Rybakina E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Hsieh S. / Mertens E. 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Kudermetova V. / Rybakina E. 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Hsieh S. / Mertens E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Kudermetova V. / Rybakina E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [23] Grigor Dimitrov vs [21] Cameron Norrie (non prima ore: 22:30)



ATP ATP Indian Wells Dimitrov G. Dimitrov G. 2 4 Norrie C. Norrie C. 6 6 Vincitore: Norrie C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Dimitrov G. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Norrie C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Norrie C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Dimitrov G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Norrie C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Dimitrov G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Dimitrov G. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Norrie C. 15-0 30-0 2-5 → 2-6 Dimitrov G. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Norrie C. 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 Dimitrov G. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Norrie C. 0-15 15-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Dimitrov G. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Norrie C. 15-0 30-0 40-15 0-1 → 0-2 Dimitrov G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [31] Taylor Fritz vs [29] Nikoloz Basilashvili



ATP ATP Indian Wells Fritz T. Fritz T. 6 3 Basilashvili N. Basilashvili N. 7 6 Vincitore: Basilashvili N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Fritz T. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Basilashvili N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Fritz T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Basilashvili N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Basilashvili N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Basilashvili N. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Basilashvili N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Fritz T. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 40-30 4-3 → 4-4 Fritz T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Fritz T. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Fritz T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Fritz T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [7] John Peers / Filip Polasek vs Aslan Karatsev / Andrey Rublev (non prima ore: 02:30)