WTA 250 Tenerife: Il Main Draw. Camila Giorgi testa di serie n.4. Stefanini wild card

WTA 250 Tenerife – Tabellone Principale – hard

(1) Elina Svitolina vs Maria Camila Osorio Serrano

(WC) Lucrezia Stefanini vs Mayar Sherif

(SR) Saisai Zheng vs (WC) Rebeka Masarova

Heather Watson vs (7) Clara Tauson

(4) Camila Giorgi vs Qualifier

Alison Van Uytvanck vs Danka Kovinic

Qualifier vs Greet Minnen

Arantxa Rus vs (5) Viktorija Golubic

(8) Alison Riske vs Qualifier

Marta Kostyuk vs Irina-Camelia Begu

(WC) Nuria Parrizas Diaz vs Ann Li

Varvara Gracheva vs (3) Sara Sorribes Tormo

(6) Shuai Zhang vs Qualifier

Alizé Cornet vs Qualifier

Qualifier vs Anna Karolina Schmiedlova

Rebecca Peterson vs (2) Tamara Zidansek