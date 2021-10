Campionato Serie A1 Maschile e Femminile: Il resoconto della Prima Giornata

Campionato Serie A1 Maschile e Femminile: Il resoconto di alcuni incontri della Prima Giornata di gare.

Il Park Tennis Genova esordisce nel girone 1 del campionato 2021/2022 di serie A1 con un pareggio interno contro il Tennis Club Pistoia. Finisce 3-3 nei campi di via Zara, con una buona cornice di pubblico (compatibile con i protocolli anti Covid-19 della FIT), una partita in cui i toscani balzano avanti (3-1) dopo i singolari e i liguri di capitan Tommaso Sanna, campioni d’Italia 2020, sono abili a raddrizzarla dopo i doppi. Finisce con l’esultanza dei soci che assistono, poco dopo le 17, prima al successo della coppia Giannessi-Kolar su Vavassori e Marterer e, poco dopo, all’emozionante supertiebreak del terzo set dove i giovani Ceppellini e Sorrentino, componenti del vivaio, hanno la meglio (10-8) su Vatteroni e Rossi portando così a termine di una grande rimonta.

Il ceco Zdenek Kolar, all’esordio con il Park, deve arrendersi ad Andrea Vavassori Finisce 7-6 7-5. L’alfiere di Pistoia è bravo, nel primo set, a rimontare da 0-4 e a vincere al tie break sfruttando la prima palla set. Il secondo set è all’insegna dell’equilibrio: sul 6-5 Kolar annulla sei match point prima della chiusura in volée da parte di Vavassori. Luigi Sorrentino inizia bene contro Lorenzo Vatteroni: il primo set gli sorride (6-4) ma, con lo stesso punteggio, il secondo gli sfugge. Il terzo, decisivo, premia ancora Pistoia con il punteggio di 6-2 con Sorrentino che chiama il trattamento medico al termine del quarto gioco. Il punto dell’1-2 lo firma Alessandro Giannessi al termine di un match dai due volti: primo set (6-1) in discesa contro Maximilian Marterer, abile a rientrare prepotentemente in partita nel secondo dove il trentunenne tennista gialloblù riesce a imporsi con determinazione, testa e grande cuore al tie break. L’ultimo singolare di giornata vede Alessandro Ceppellini lottare strenuamente nel primo set contro Leonardo Rossi prima di cedere 7-5. Strada in discesa per Pistoia nel secondo, vinto con il punteggio di 6-2.

Sul 3-1, dopo aver fatto quadrato con il capitano Tommaso Sanna, viene fuori il carattere parkiota. Giannessi e Kolar affrontano Vavassori e Marterer imprimendo al match direzione Genova sin dalle prime battute. Il primo set termina 6-3 con il decisivo break all’ottavo gioco. Più combattuto il secondo set dove il doppio genovese si impone per 7-5. E’ il punto del 2-3 e arriva pochi minuti il pareggio firmato da Ceppellini e Sorrentino che prima mettono alle corde Rossi e Vatteroni con un buon tennis nel primo set concluso 6-3 a favore del Park e poi, dopo aver ceduto 2-6 nel secondo set, tirano fuori carattere, determinazione e grande cuore nel super tiebreak. Sotto 4-2, i due componenti del vivaio gialloblù reagiscono e, dopo aver fallito due match point, chiudono 10-8 il loro match. E’ il punto del 3-3.

“E’ stata una vera e proprio battaglia oggi ed è stato importante poter contare sul sostegno dei nostri soci nei momenti più difficili – afferma il capitano Tommaso Sanna – I primi due singolari sono purtroppo girati male: sullo 0-2 è stato bravissimo Giannessi a vincere una partita molto dura e poi abbiamo rischiato nei doppi dove sapevamo di affrontare un giocatore molto quotato come Vavassori. Siamo così riusciti a raggiungere un pareggio che era diventato quasi insperato”. Una bella risposta dal vivaio. “Ceppellini e Sorrentino hanno tirato fuori il cuore: sono due ragazzi che ogni volta che vengono chiamati in causa durante i gironi danno sempre il massimo”.

“Vengo da 3 mesi in cui purtroppo non sono riuscito ad allenarmi come avrei voluto e quindi sapevo di dover partire aggressivo contro un avversario di assoluto livello come Marterer, già numero 55 al mondo – afferma Alessandro Giannessi – Sapevo si sarebbe rifatto sotto dopo il primo set e così è stato: non venendo da un periodo di grande intensità, è stato importante chiuder la partita al tie break”. Una dedica speciale. “E’ stato bello vincere questo match sotto gli occhi di mio figlio Lorenzo, è stato speciale sentire ogni tanto qualche suo urletto dalla tribuna”. Dieci anni di Park per il trentunenne tennista spezzino. “Il Park è una famiglia per me perché qui mi hanno cresciuto: ero un ragazzino quando sono arrivato, sono felice di poter dare l’esempio anche in funzione dell’inserimento dei miei compagni più giovani”.

Prossimo match domenica a Crema, oggi vincitrice in casa di Massa Lombarda per 4-2.

In serie A2 femminile, sconfitta a Cagliari (1-3) per la squadra diretta dal capitano Giorgia Buchanan. Tre battute d’arresto nei singolari per Cristiana Ferrando (6-1 2-6 7-5 a favore di Despina Papamichail), Corinna Dentoni (6-1 6-2 a favore di Nuria Brancaccio) e Anita Bertoloni (5-7, 6-2, 6-3 a favore di Barbara Dessolis). Il punto del Park lo mettono a segno Bertoloni e Ferrando nel doppio con un periodico 6-2 rifilato a Brancaccio e Dessolis.

Si apre con una vittoria ed un pareggio la stagione 2021 del TC Rungg, impegnato nel Campionato Nazionale a squadre di Serie A1. Nel tabellone maschile Georg Winkler e compagni si sono imposti in casa contro Selva Alta per 4-2, mentre la formazione femminile ha pareggiato a Roma contro il TC Parioli per 2-2.

La squadra maschile del Rungg ha festeggiato nel migliore dei modi l’inizio della nuova avventura in A1. La formazione di Cornaiano ha piazzato un netto successo in casa, battendo Selva Alta, società di Vigevano in Pavia, con il risultato di 4-2. Il tedesco Elmar Ejupovic, Georg Winkler di Fiè ed il numero 152 del mondo Federico Gaio hanno vinto i loro tre singolari, Horst Rieder, anche lui di Fiè, si è invece dovuto arrendere all’ex numero 115 del ranking ATP Jaroslav Pospisil in due set. Il punto decisivo è venuto dal doppio grazie al successo di Marco Bortolotti/Gaio. Una prestazione convincente della squadra di capitano Manuel Gasbarri, che domenica sarà impegnato in trasferta a Vicenza, dove giocherà la stella azzurra Marco Cecchinato.

La formazione femminile parte con un pareggio

La squadra femminile invece ha diviso la posta a Roma contro il TC Parioli. 2-2 il risultato finale, dopo i singolari la compagine d’Oltradige era sotto per 2-1. Dopo le sconfitte di Angelica Moratelli (contro Tena Lukas) e della svizzera Susan Bandecchi (contro Martina Di Giuseppe), la caldarese Verena Meliss ha accorciato le distanze sul 2-1, battendo Beatrice Lombardo in due set. La miglior tennista altoatesina e Bandecchi hanno poi vinto anche il doppio nel supertiebreak. Punto meritato per entrambe le formazioni.

Comincia con una sconfitta casalinga la sesta avventura consecutiva del Circolo Tennis Massa Lombarda in serie A1 maschile. Nella giornata di apertura del girone 1 del massimo campionato (tornato al format tradizionale dopo la versione ridotta e anticipata all’estate 2020 a causa dell’emergenza coronavirus), sui campi in sintetico dell’Oremplast Tennis Arena, il Tennis Club Crema si è imposto per 4-2 sulla squadra capitanata da Michele Montalbini, costretta a rinunciare per problemi fisici a Giulio Zeppieri e allo sloveno Blaz Kavcic, schierando dunque una formazione giovanissima.

Contro il team lombardo, che ha confermato in toto l’organico capace lo scorso anno di ritagliarsi un posto tra le migliori quattro d’Italia, non è bastata una grande prestazione di Francesco Forti per bagnare l’esordio con un risultato positivo: il 22enne di Cesenatico ha superato in tre set Paolo Lorenzi nel testa a testa fra i numeri uno delle due compagini, per poi ripetersi in doppio al fianco di Lorenzo Rottoli contro Lorenzi-Bresciani.

Crema, già avversario di Massa Lombarda nel 2016 e due anni più tardi, ha chiuso i singolari in vantaggio per 3-1 grazie alle affermazioni di un giocatore di spessore come il “kazako d’Italia” Andrey Golubev, arrivato in finale all’ultimo Roland Garros in doppio, su Alessio De Bernardis, e di due elementi del vivaio di valore quali Samuel Vincent Ruggeri su Lorenzo Rottoli e Lorenzo Bresciani su Pietro Pampanin. Proprio Ruggeri e Golubev hanno poi conquistato in doppio il punto del successo per i lombardi, in testa alla classifica dopo la prima giornata in virtù del pareggio fra il Park Tennis Club Genova campione d’Italia in carica e il Tennis Club Pistoia.

“Il campo ha confermato quelle che erano le aspettative della vigilia, ovvero la difficoltà di questo impegno – commenta il presidente Fulvio Campomori – a maggior ragione tenendo conto del fatto che ci siamo trovati ad affrontarlo in formazione rimaneggiata, senza due pedine importanti nell’economia del nostro gruppo come Zeppieri e Kavcic. Francesco Forti, come già in passato, ha ancora una volta disputato una bella partita imponendosi su un giocatore esperto come Paolo Lorenzi, per poi ripetersi in doppio al fianco di Lorenzo Rottoli. Anche il risultato maturato in contemporanea a Genova dimostra come sia un girone di ferro e che per noi sarà durissimo raggiungere la salvezza, però ho visto un buon atteggiamento di tutta la squadra, con la consapevolezza che tutti assieme possiamo farcela a realizzare un’altra impresa, sperando ovviamente di poter recuperare qualche elemento per quelle che saranno le sfide decisive”.

Domenica 17 ottobre per la seconda giornata della fase a gironi il calendario propone al team targato Oremplast – la famiglia Pagani è da tempo partner del club di via Fornace di Sopra in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale – la trasferta sui campi del Tennis Club Pistoia, capace al debutto di mettere alla squadra detentrice dello scudetto, che ha evitato il ko interno vincendo di misura i due doppi. Il circolo toscano ha aggiunto due stranieri quali il ceco Lukas Rosol e il tedesco Maximilian Marterer alla rosa che nel 2020 ha conquistato la promozione: Matteo Viola, Andrea Vavassori, l’altro tedesco Mats Moraing, Matteo Trevisan, oltre ai ‘vivaio’ Lorenzo Vatteroni, Leonardo Rossi, Tommaso Brunetti e Jacopo Landini.

Invariata è la formula della competizione, con 16 squadre suddivise in quattro raggruppamenti: la prima classificata di ciascun gruppo accede ai play-off scudetto (semifinali andata e ritorno il 28 novembre e 5 dicembre, poi finale l’11 e 12 dicembre in sede da definire), la seconda si assicura la permanenza in categoria, mentre terze e quarte saranno chiamate ai play-out per la salvezza (anche in questo caso 28 novembre e 5 dicembre).

Una vittoria nella trasferta a Massa Lombarda, e un pareggio fra le dirette concorrenti Park Tc Genova e Tc Pistoia nell’altra sfida del Girone 1. Era la combinazione sulla quale il Tennis Club Crema avrebbe messo la firma all’esordio stagionale in Serie A1, ed è esattamente il risultato di una domenica trionfale per i cremaschi, che in Emilia Romagna hanno inaugurato il campionato 2021 con un successo per 4-2. Un risultato che agli ospiti sta addirittura un tantino stretto per quanto visto sui campi rapidi in provincia di Ravenna, dato che a meno di tre ore dal via il Tc Crema era già in vantaggio per 3-0, e nel quarto singolare l’eterno Paolo Lorenzi non è andato lontano dal successo contro Francesco Forti. Tuttavia, il giovane romagnolo ha giocato meglio i punti decisivi e ha vinto per 6-3 2-6 6-4, ma come accennato il Tc Crema aveva già messo parecchio fieno in cascina, grazie ai successi di Andrey Golubev e dei due “vivaio”: Lorenzo Bresciani e Samuel Vincent Ruggeri. Un Golubev in grande spolvero ha lasciato appena quattro giochi ad Alessio De Bernardis (6-1 6-3), mentre Bresciani ne ha ceduto addirittura uno in meno nella vittoria su Pietro Pampanin (6-2 6-1). Più complicata, almeno nella prima parte, la sfida fra Vincent Ruggeri e Lorenzo Rottoli, ma dopo aver vinto per 7-5 al tie-break un primo set equilibratissimo, il 19enne del Tc Crema ha cambiato passo, imponendosi con il punteggio di 7-6 6-2.

Sul punteggio di 3-1, capitan Armando Zanotti ha deciso di dare fiducia al doppio Golubev/Vincent Ruggeri, lo stesso che nel 2020 ha firmato vari successi di spessore, e i due non hanno tradito le attese superando Bilardo/De Bernardis per 6-3 6-2. Sul campo accanto, invece, la coppia Lorenzi/Bresciani non è mai riuscita a ingranare contro Forti/Rottoli, cedendo con un veloce 6-1 6-1, ma ormai i tre punti della vittoria erano già in cassaforte. “Sono stati tutti bravissimi – applaude capitan Zanotti –, dimostrando di sapersi adattare anche a una superficie particolarmente rapida. Conoscendoli, ero sicuro che si sarebbero fatti trovare pronti, e così è stato. Iniziare con un successo ci dà tanta carica per i prossimi impegni, unita alla consapevolezza di potercela giocare con tutte le rivali, comprese le più forti”. Una se la troveranno di fronte fra sette giorni, visto che domenica 17 ottobre a far visita al Tc Crema sui campi di via del Fante arriveranno i campioni d’Italia in carica del Park Tc di Genova, fermati sul 3-3 in casa dal neopromosso Tc Pistoia (peraltro rimontando da 1-3). Significa che i liguri avranno tanta voglia di riscatto, ma il Tc Crema ha già dimostrato a più riprese di avere tutte le carte in regola per vincere anche le sfide più impegnative.

Campionato Serie A1 Maschile – 1° Giornata

GIRONE 1

Park Tennis Club Genova – Tc Pistoia 3-3

Andrea Vavassori (P) b. Zdenek Kolar (PG) 76(5) 75

Lorenzo Vatteroni (P) b. Luigi Sorrentino (PG) 46 64 62

Alessandro Giannessi (PG) b. Maximilian Marterer (P) 61 76(5)

Leonardo Rossi (P) b. Alessandro Ceppellini (PG) 75 62

Zdenek Kolar/Alessandro Giannessi (PG) b. Andrea Vavassori/Maximilian Marterer (P) 63 75

Luigi Sorrentino/Alessandro Ceppellini (PG) b. Leonardo Rossi/Lorenzo Vatteroni (P) 63 26 10-8

CTD Massa Lombarda – TC Crema 2-4

Lorenzo Bresciani (C) b. Pietro Pampanin (M) 62 61

Andrey Golubev (C) b. Alessio De Bernardis (M) 61 63

Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Lorenzo Rottoli (M) 76(5) 62

Francesco Forti (M) b. Paolo Lorenzi (C) 63 26 64

Francesco Forti/Lorenzo Rottoli (M) b. Paolo Lorenzi/LorenzoBresciani (C) 61 61

Andrey Golubev/Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Jacopo Bilardo/Alessio De Bernardis (M) 62 63

Classifica:

3 (1) Tennis Club Crema

1 (1) Park Tennis Genova

1 (1) Tennis Club Pistoia

0 (1) CTD Massa Lombarda

GIRONE 2

Match Ball Siracusa – Sporting Club Sassuolo 3-3

Alessandro Ingarao (SI) b. Michele Vianello (SA) 60 63

Antonio Massara (SI) b. Enrico Dalla Valle (SA) rit.

Federico Bondioli (SA) b. Ettore Zito (SI) 61 61

Blaz Rola (SA) b. Yannick Maden (SI) 63 62

Blaz Rola/Federico Bondioli (SA) b. Alessandro Ingarao/Alessio Siringo (SI) 64 61

Antonio Massara/Yannick Maden (SI) b. Giulio Mazzoli/Michele Vianello (SA) 62 64

Tc Santa Margherita Ligure – New Tennis Torre del Greco 3-3

Luca Castagnola (S) b. Giovanni Cozzolino (T) 62 61

Fabio Parola (T) b. Lorenzo Ferri (S) 64 63

Lorenzo Giustino (S) b. Raul Brancaccio (T) 76(4) 67(5) 76 (3)

Gian Marco Moroni (T) b. Thomas Fabbiano (S) 63 62

Luca Castagnola/Giacomo Nosei (S) b. Giovanni Cozzolino/Fabio Parola (T) 62 75

Gian Marco Moroni/Raul Brancaccio (T) b. Andrea Basso/Thomas Fabbiano (S) 67(4) 61 10-8

Classifica:

1 (1) Match Ball Siracusa

1 (1) Tc Santa Margherita Ligure

1 (1) Sporting Club Sassuolo

1 (1) New Tennis Torre del Greco

GIRONE 3

Tc Genova – Tennis Comunali Vicenza 3-3

Federico Arnaboldi (G) b. Gabriele Bosio (V) 75 62

Tobias Kamke (V) b. Matteo Arnaldi (G) 36 64 63

Francesco Picco (G) b. Giovanni Peruffo (V) 62 64

Marco Cecchinato (V) b. Andrea Arnaboldi (G) 63 62

Marco Cecchinato/Tobias Kamke (V) b. Andrea Arnaboldi/Federico Arnaboldi (G) 64 75

Francesco Picco/Matteo Arnaldi (G) b. Gabriele Bosio/Giovanni Peruffo (V) 64 76(2)

Tc Rungg Sudtirol – Sporting Club Selva Alta Vigevano 4-2

Georg Winkler (R) b. Simone Camposeo (S) 64 60

Elmar Ejupovic (R) b. Alessandro Bega (S) 76(1) 64

Jaroslav Pospisil (S) b. Horst Rieder (R) 60 62

Federico Gaio (R) b. Filippo Baldi (S) 63 76(6)

Filippo Baldi/Jaroslav Pospisil (S) b. Sebastian Krzysztof Brzezinski/Moritz Trocker (R) 62 62

Federico Gaio/Marco Bortolotti (R) b. Alessandro Bega/Simone Caposeo (S) 63 64

Classifica:

3 (1) Tc Rungg Sudtirol

1 (1) Tennis Club Genova 1893

1 (1) Tennis Comunali Vicenza

0 (1) Sporting Club Selva Alta Vigevano

GIRONE 4

CT Vela Messina – Junior Perugia 5-1

Giorgio Tabacco (V) b. Tomas Gerini (J) 64 36 62

Fausto Tabacco (V) c. Andrea Militi Ribaldi (J) 46 64 64

Bernabe Zapata Miralles (V) b. Francesco Passaro (J) 61 76(3)

Gilberto Casucci (J) b. Gianluca Naso (V) 64 46 63

Bernabe Zapata Miralles/Julian Ocleppo (V) b. Tomas Gerini/Andrea Militi Ribaldi (J) 75 61

Fausto Tabacco/Giorgio Tabacco (V) b. Gilberto Casucci/Francesco Passaro (J) 64 64

Tc Italia Forte dei Marmi – Tc Parioli 1-5

Yannik Hanfmann (I) b. Matteo Fago (P) 62 62

Pietro Rondoni (P) b. Marco Furlanetto (I) 64 62

Flavio Cobolli (P) b. Stefano Travaglia (I) 75 63

Francesco Bessire (P) b. Manfredi Graziani (I) 36 63 64

Pietro Rondoni/Flavio Cobolli (P) b. Stefano Travaglia/Marco Furlanetto (I) 64 36 10-8

Francesco Bessire/Matteo Fago (P) b. Manfredi Graziani/Yannick Hanfmann (I) 76(6) 36 10-7

Classifica:

3 (1) CT Vela Messina

3 (1) Tennis Club Parioli

0 (1) Tc Italia Forte dei Marmi

0 (1) Junior Perugia

Campionato Serie A1 Femminile – 1° Giornata

GIRONE 1

TC Parioli – Tc Rungg Sudtirol 2-2

Martina Di Giuseppe (P) b. Susan Bandecchi (R) 63 26 64

Tena Likas (P) b. Angelica Moratelli (R) 62 75

Verena Melis (R) b. Beatrice Lombardo (P) 64 64

Susan Bandecchi/Verena Meliss (R) b. Martina Di Giuseppe/Nastassja Burnett (P) 16 76(0) 10-6

Tennis Beinasco – TC Prato 4-0

Reka-Luca Jani (B) b. Lucrezia Stefanini (P) 62 63

Giulia Gatto-Monticone (B) b. Maria Marfutina (P) 46 63 60

Federica Rossi (B) b. Viola Turini (P) 62 36 63

Anastasia Grymalska/Federica Rossi (B) b. Lucrezia Stefanini/Viola Turini (P) 75 3-1 rit.

Classifica:

3 (1) Tennis Beinasco

1 (1) Tennis Club Parioli

1 (1) Tc Rungg Sudtirol

0 (1) Tennis Club Prato

GIRONE 2

Società Canottieri Casale – Tc Italia Forte dei Marmi 4-0

Aliona Bolsova (C) b. Melania Delai (I) 36 62 60

Stefania Rubini (C) b. Claudia Giovine (I) 64 62

Lisa Pigato (C) b. Emma Belluomini (I) 60 63

Aliona Bolsova/Lisa Pigato (C) b. Melania Delai/Anastasia Bertacchi (I) 61 63

Circolo Tennis Lucca – TC Genova 2-2

Lucia Bronzetti (G) b. Irina-Maria Bara (L) 63 63

Martina Caregaro (G) b. Bianca Turati (L) 63 62

Tatiana Pieri (L) b. Denise Valente (G) 62 60

Jessica Pieri/Irina-Maria Bara (L) c. Lucia Bronzetti/Denise Valente (G) 63 62

Classifica:

3 (1) Società Canottieri Casale

1 (1) Circolo Tennis Lucca

1 (1) Tennis Club Genova 1893

0 (1) Tc Italia Forte dei Marmi