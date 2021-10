WTA 1000 Indian Wells: Jasmine Paolini elimina Elise Mertens ed accede al terzo turno

Prosegue il gran momento di forma di Jasmine Paolini che da lucky loser approda al terzo turno del torneo WTA 1000 di Indian Wells.

La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.63 WTA, ripescata in tabellone come lucky loser, ha battuto al secondo turno in rimonta per 36 64 64, dopo oltre due ore e tre quarti di lotta, la belga Elise Mertens, n.18 del ranking e 14 del seeding.

Domenica al terzo turno JasminePaolini attende la vincente del derby a stelle e strisce tra Sloane Stephens, n.73 del ranking, e Jessica Pegula, n.24 WTA e 19esima testa di serie.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set è stato il festival dei break: Con i primi sette gae persi con la tennista che era alla battuta: nell’ottavo game, però, Paolini è riuscita a tenere il turno di battuta infilando cinque punti consecutivi dallo 0-40 e salendo 5-3. La Mertens, non in gran giornata, si è comunque rifatta sotto (5-4), ha avuto anche tre opportunità per il 5 pari ma la voglia di vincere di Jasmine ha fatto la differenza: dopo essersi vista annullare un primo match-point se ne è procurata un secondo, ha continuato a pressare la belga e l’ha costretta all’errore chiudendo la partita per 6 a 4.