L’incredibile punto vinto da Gaston vs. Forti al Challenger di Lisbona (Video)

Il francese Hugo Gaston è un tennista particolare, dotato di grande sensibilità nel tocco di palla e una manualità che gli consente grandi giocate, spesso estemporanee. Ieri al Challenger di Lisbona, contro il nostro Francesco Forti, è riuscito a vincere un punto in modo davvero bizzarro… Riportiamo il video della giocata.

🎩 @HugoGaston7 hit one of the shots of the season in his first round match here at #LisboaBelemOpen 🙈 pic.twitter.com/5YVKMHPdqh

— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) September 29, 2021