Serie A1 Maschile 2021, le rose delle squadre al via: Sonego-Sinner al TC Italia, Mager-Musetti al Park Genova

Mancano pochi giorni al via della Serie A1 Maschile 2021: la prima giornata della fase a gironi è fissata per il 10 ottobre prossimo (clicca QUI per gironi, calendario e regolamento).

Nel Girone 1 spicca la presenza dei campioni in carica del Park Tennis Club Genova con i “confermatissimi” Gianluca Mager, Lorenzo Musetti e Alessandro Giannessi; nello stesso raggruppamento, da segnalare un CTD Massalombarda quasi completamente a tinte tricolori con la sola eccezione di Kavcic in una squadra che potrà contare su Giulio Zeppieri e Francesco Forti. Tanta Italia anche nel TC Crema di Paolo Lorenzi e Samuel Vincent Ruggeri; difenderanno i colori del TC Pistoia Matteo Viola, Andrea Vavassori e Matteo Trevisan.

Nel Girone 2 occhi puntati sul TC Santa Margherita per le presenze di Andreas Seppi, Lorenzo Giustino e Thomas Fabbiano assieme allo spagnolo Davidovich Fokina e all’austriaco Novak. Antonio Massara e Alessandro Ingarao saranno i due italiani “di punta” del MatchBall Siracusa, club per il quale saranno impegnati Balazs, Maden e il portoghese Pedro Sousa. Lo Sporting Club Sassuolo conferma Stefano Napolitano, Enrico Dalla Valle e Michele Vianello: in rosa anche l’ungherese Fucsovics e il transalpino Herbert. Roberto Bautista Agut figura nel team del New Tennis Torre del Greco con il connazionale Pedro Martinez: Gian Marco Moroni, Raul Brancaccio e Andrea Pellegrino completano la squadra campana.

Nel Girone 3 i fratelli Andrea e Federico Arnaboldi, coadiuvati da Matteo Arnaldi, giocheranno per il TC Genova assieme allo slovacco Gombos. Federico Gaio sarà la punta di diamante del TC Rungg Sudtirol mentre Marco Cecchinato scenderà in campo per il Tennis Comunali Vicenza (nella formazione dei veneti anche Emil Ruusuvuori e Aljaz Bedene). Saranno ancora una volta impegnati a Selva Alta Roberto Marcora e Filippo Baldi con Hoang, Robredo e Ignatik come possibili pedine estere.

Nel Girone 4 è il TC Italia, finalista nel 2020, la squadra con i favori del pronostico per chiudere al primo posto: i toscani potranno contare su Lorenzo Sonego, Jannik Sinner e Stefano Travaglia mentre gli stranieri in lista sono il tedesco Hanfmann, lo spagnolo Taberner e il portoghese Domingues. Salvatore Caruso guiderà il CT Vela Messina con i fratelli Tabacco, Gianluca Naso e la giovane promessa Federico Cinà, classe 2007; allo Junior Perugia gli occhi saranno puntati sul tennista di casa Francesco Passaro e sull’argentino Londero mentre al TC Parioli giocherà Flavio Cobolli con i fratelli Bessire, Matteo Fago e Pietro Rondoni (Rinderknech e Safiullin sono i due stranieri in formazione).

GIRONE 1

Park Tennis Club Genova Clindent Dental Group (Andujar, Mager, Musetti, Giannessi, Coppejans, Copil, Kolar, Bolelli)

CTD Massalombarda (Kavcic, Zeppieri, Forti, Ramazzotti, Rottoli, Barrena, De Bernardis, Perin, Pampanin, Bilardo)

TC Pistoia ASD (Rosol, Viola, Marterer, Moraing, Vavassori, Trevisan)

TC Crema (Lorenzi, Vincent Ruggeri, Ungur, Bresciani, A. Golubev, Datei, Sinicropi)

GIRONE 2

TC MatchBall Siracusa (Balazs, Maden, P. Sousa, Laaksonen, Ofner, Massara, Ingarao)

TC Santa Margherita (Davidovich Fokina, Novak, Seppi, Giustino, Bonzi, Fabbiano, Gojo, Ornago, Basso, Puetz, Nosei, Ferri, Nielsen)

Sporting Club Sassuolo (Fucsovics, Herbert, Carballes Baena, Rola, Bemelmans, Masur, Napolitano, Dalla Valle, Vianello, Bondioli)

New Tennis Torre del Greco (Bautista Agut, Martinez, Moroni, Brancaccio, Pellegrino, Cozzolino, Tammaro)

GIRONE 3

TC Genova (Gombos, A. Arnaboldi, F. Arnaboldi, Arnaldi, Escoffier, Bolla)

TC Rungg Sudtirol (Gaio, Vilella Martinez, Diez, Haerteis, Ejupovic, Bortolotti, Prader, Tortora)

Tennis Comunali Vicenza (Bedene, Cecchinato, Ruusuvuori, Kamke, Bosio, Dal Santo, Peruffo)

Selva Alta (Hoang, Robredo, Ignatik, Marcora, Baldi, Ward, Bega, J. Pospisil, Lucini, Camposeo)

GIRONE 4

CT Vela Messina (Caruso, Zapata Miralles, Van De Zandschulp, Ferreira Silva, Trungelliti, Ocleppo, F. Tabacco, Borges, Naso, G. Tabacco, F. Cinà)

TC Italia (Sonego, Sinner, Travaglia, Hanfmann, Taberner, Domingues, Trusendi, Donati, Cervantes)

Junior Perugia (Londero, Passaro, Mansouri, Brkic, Gerini, Militi Ribaldi)

TC Parioli (Rinderknech, Safiullin, Cobolli, Fago, Rondoni, Zekic, A. Pavic, F. Bessire, Gandolfi, A. Bessire)