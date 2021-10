Serie A1 Maschile 2021: si comincia il 10 ottobre. Ecco i gironi, il calendario e il regolamento

Manca poco più di una settimana al via ufficiale della Serie A1 Maschile: l’edizione del 2021 vedrà sedici squadre, divise in quattro gironi da quattro formazioni ciascuno, in lotta dal 10 ottobre per conquistare il titolo di Campione d’Italia. Nella passata stagione a trionfare fu il Park Tennis Club Genova di Lorenzo Musetti e Gianluca Mager, grandi protagonisti dell’atto finale con i successi in singolare su Edoardo Graziani e Stefano Travaglia del Tennis Club Italia Forte dei Marmi.

GIRONE 1

Park Tennis Club Genova Clindent Dental Group

CTD Massalombarda

TC Pistoia ASD

TC Crema

GIRONE 2

TC MatchBall Siracusa

TC Santa Margherita

Sporting Club Sassuolo

New Tennis Torre del Greco

GIRONE 3

TC Genova

TC Rungg Sudtirol

Tennis Comunali Vicenza

Selva Alta

GIRONE 4

CT Vela Messina

TC Italia

Junior Perugia

TC Parioli

CALENDARIO

Giornata 1 – 10 ottobre

Giornata 2 – 17 ottobre

Giornata 3 – 24 ottobre

Giornata 4 – 31 ottobre

Giornata 5 – 14 novembre

Giornata 6 – 21 novembre

SF Playoff – 28 novembre/5 dicembre

F Playoff – 11-12 dicembre

Playout – 28 novembre/5 dicembre

REGOLAMENTO

– Le prime classificate di ogni girone partecipano ad un tabellone di play off a quattro squadre, con incontri di andata e ritorno al primo turno.. Al primo turno dei play off giocano la gara di ritorno in casa le squadre meglio classificate nei gironi sulla base dei seguenti parametri: a) incontri individuali (singolari e doppi) vinti; b) incontri intersociali vinti; c) incontri intersociali in trasferta vinti; d) numero di incontri individuali (singolari e doppi) vinti da giocatori del vivaio under 30; e) sorteggio pubblico.

– La finale verrà disputata in gara unica e in campo neutro.

– Le seconde classificate di ciascun girone parteciperanno alla Serie A1 anche nel 2022. Le terze e le quarte classificate partecipano ad un tabellone di play out ad otto squadre, con formula di andata e ritorno (l’incontro di ritorno si gioca in casa della squadra 3^ classificata).