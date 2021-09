Challenger Ambato: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

ChallengerAMBATO , Ecuador (CL) /80 ($) – Tabellone Principale

(1) Varillas, Juan Pablo vs Quiroz, Roberto

Hardt, Nick vs Olivieri, Genaro Alberto

Menendez-Maceiras, Adrian vs Fatic, Nerman

Qualifier vs (5) Olivo, Renzo

(3) Dellien, Hugo vs Sakamoto, Pedro

Qualifier vs Nikles, Johan

Qualifier vs (WC) March, Cayetano

(WC) Espin Perez, Daniel vs (6) Ficovich, Juan Pablo

(7) Tirante, Thiago Agustin vs Rodriguez, Cristian

Gomez-Herrera, Carlos vs Esteve Lobato, Eduard

(PR) Melzer, Gerald vs Qualifier

Lenz, Julian vs (4) Gomez, Emilio

(8) Basic, Mirza vs Catarina, Lucas

(WC) Hidalgo, Diego vs Mena, Facundo

Oliveira, Goncalo vs (SE) Lama, Gonzalo

Roca Batalla, Oriol vs (2) Martin, Andrej

ChallengerAMBATO , Ecuador (CL) /80 ($) – Tabellone Quali

(1) Gonzalez, Alejandrovs (Alt) Mendoza, Alejandro(WC) Pinto Vela, Juanvs (5) Martin Tiffon, Pol(2) Gautier, Alexisvs (Alt) Merino, AlexanderGomez, Alejandrovs (6) Perchicot, Matthieu

(3/Alt) Villanueva, Gonzalo vs (Alt) Castelnuovo, Luca

Zukas, Matias vs (8) Descotte, Matias Franco

(4) Hamou, Maxime vs (WC) Sevilla Sevilla, Sebastian

(WC) Guillen Meza, Alvaro vs (7) Kypson, Patrick

1. [4] Maxime Hamouvs [WC] Sebastian Sevilla Sevilla2. [WC] Alvaro Guillen Mezavs [7] Patrick Kypson3. [WC] Juan Pinto Velavs [5] Pol Martin Tiffon(non prima ore: 21:00)

Court 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3/Alt] Gonzalo Villanueva vs [Alt] Luca Castelnuovo

2. [1] Alejandro Gonzalez vs [Alt] Alejandro Mendoza

3. [2] Alexis Gautier vs [Alt] Alexander Merino (non prima ore: 21:00)

Court 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Matias Zukas vs [8] Matias Franco Descotte

2. Alejandro Gomez vs [6] Matthieu Perchicot (non prima ore: 21:00)