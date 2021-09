Tennis e Moda al Ct Firenze con la sfilata della collezione Giomila

Tennis e moda si sono uniti al Circolo del Tennis Firenze per una serata dove Camila Giorgi ha giocato dapprima con i giovani del Ct Firenze e poi, insieme alla madre, ha presentato la collezione di moda Giomila che ha visto protagoniste per un giorno come “modelle” le socie del circolo oltre alla figlia di Giancarlo Antognoni, presente tra gli ospiti, e altre giocatrici del club.

Moltissimi i soci che hanno aderito all’appuntamento che sosteneva la Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer. Il presidente Carlo Pennisi ha sottolineato nel suo intervento “Questa festa segna la ripartenza per il nostro circolo e dopo un periodo complicato questa energia che è nell’aria è davvero bella e ci da la forza per continuare a credere in un’associazione che ha una storia di 123 anni ma che vuole essere al passo con i tempi moderni e solo grazie a queste occasioni può esserlo”. Nel pomeriggio Camila Giorgi aveva palleggiato con alcuni allievi e allieve del circolo del tennis, Intorno alle 20 tutti gli ospiti si sono accomodati intorno alla piscina del club, immersa nel parco delle Cascine, e Camila si è raccontata, punzecchiata da Ubaldo Scanagatta, socio del Ct Firenze. Intorno a lei il doberman al quale Camila è affezionatissima e tutta la sua famiglia. Al termine dell’intervista si sono accese le luci ed è partita la musica e gli abiti disegnati dalla mamma di Camila hanno sfilato a bordo piscina. Tanti gli applausi per una linea molto femminile e davvero garbata “La femminilità è qualcosa di particolare e ogni donna ha bisogno di un abito da indossare – spiega Camila – mia madre è un’artista ed ha una sensibilità unica e la collezione Giomila vuole far sentire a proprio agio chi la indossa” Tra gli ospiti anche il cantante del gruppo Il Volo Piero Barone.