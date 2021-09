Casper Ruud è il primo giocatore a debuttare nella top 10 ATP nel 2021

Casper Ruud , 22 anni norvegese che è stato una delle grandi figure della stagione 2021, con quattro titoli ATP vinti sulla terra battuta, ha raggiunto questo lunedì un traguardo speciale per la sua carriera, entrando per la prima volta in top ten, dopo la combinazione di risultati favorevoli agli US Open.

Il tennista nordico, che quest’anno ha deluso negli Slam, è il primo giocatore a debuttare nella top 10 ATP nel 2021. L’anno scorso, ad esempio, ne furono tre: Andrey Rublev, Diego Schwartzman e Denis Shapovalov. Nomi come Felix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz ed il nostro Jannik Sinner sono ora in agguato.