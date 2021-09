Challenger Cary 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Salvatore Caruso testa di serie n.3

CHALLENGER Cary 2 (USA), Tabellone Principale – cemento

(1) Sandgren, Tennys vs Eubanks, Christopher

Peniston, Ryan vs Polansky, Peter

Blanch, Ulises vs Qualifier

Qualifier vs (8) Fratangelo, Bjorn

(3) Caruso, Salvatore vs Harrison, Christian

Redlicki, Michael vs Vukic, Aleksandar

Kozlov, Stefan vs (WC) Svajda, Zachary

Qualifier vs (5) Jung, Jason

(6) Krueger, Mitchell vs Kubler, Jason

Mejia, Nicolas vs Kelly, Dayne

Aragone, JC vs Torpegaard, Mikael

Purcell, Max vs (4) Bolt, Alex

(7) Mmoh, Michael vs Rubin, Noah

(WC) Staeheli, Luca vs Mukund, Sasikumar

Qualifier vs (WC) Johns, Garrett

Young, Donald vs (2) Kudla, Denis

CHALLENGER Cary 2 (USA), Tabellone Quali – cemento

(1) Brouwer, Gijsvs (WC) Cernoch, BrianHijikata, Rinkyvs (6) King, Evan

(2) Kovacevic, Aleksandar vs (WC) Watane, Anuj

Fancutt, Thomas vs (8) Kirchheimer, Strong

(3) Galarneau, Alexis vs (Alt) Barrientos, Nicolas

Thirouin, Jean vs (5) Sarkissian, Alexander

(4) Mochizuki, Shintaro vs (WC) Kodat, Toby Alex

Song, Evan vs (7) Takahashi, Yusuke

1. [1] Gijs Brouwervs [WC] Brian Cernoch2. Rinky Hijikatavs [6] Evan King3. [3] Alexis Galarneauvs [Alt] Nicolas Barrientos

Court 15 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Thomas Fancutt vs [8] Strong Kirchheimer

2. [4] Shintaro Mochizuki vs [WC] Toby Alex Kodat

3. Jean Thirouin vs [5] Alexander Sarkissian

Court 13 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Aleksandar Kovacevic vs [WC] Anuj Watane

2. Evan Song vs [7] Yusuke Takahashi