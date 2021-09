Us Open: Parlano Matteo Berrettini e Novak Djokovic dopo la partita di questa notte (con il video della partita)

Matteo Berrettini : “È qualcosa che non avevo mai sperimentato. È stato diverso con Rafa due anni fa, ma più o meno la stessa cosa. In quel caso ero arrivato in semifinale più stanco e dopo due set avevo esaurito le energie. Con Djokovic mi sono trovato bene, ma è solo che lui mantiene quel livello alto, e io ho bisogno, non so, di esperienza suppongo, per giocare meglio.

Non mi dà punti gratuiti. Devo guadagnare ogni singolo punto. Non importa se servo o se rispondo, mi fa sudare in modo che alla fine… Non credo di aver giocato peggio rispetto al primo set, ero solo un po’ più stanco, come non sarei stato contro altri giocatori. Ho pensato che fosse fantastico averlo vinto il primo set. Contro ogni giocatore là fuori, probabilmente ogni altro giocatore là fuori, mi sarei detto ‘ok, ora vado. Di sicuro sarà anche un po’ stanco. Posso andare avanti con il mio gioco, con la mia energia ecc’. Con lui, sembra che non gli importi. In realtà prende energia da quel set che ha perso. È successo la stessa cosa a Wimbledon. Ci è abituato.

Ho visto le statistiche su quante semifinali ha giocato nella sua vita. Probabilmente è il più grande di sempre. Non c’è nulla, non c’è molto che puoi fare. In questo momento non c’è niente che posso fare. L’obiettivo è essere pronti per i prossimi tornei”.

Novak Djokovic : “Ho vinto un grande match. Una partita con tanta energia. Matteo è un giocatore formidabile. Quando ho perso il primo set, sono riuscito a dimenticarlo, a ritrovare la calma. All’inizio del secondo ho portato il mio tennis a un livello diverso. Sono stati i tre set migliori che ho giocato all’inizio del torneo. Il tennis ci da tante lezioni di vita e giocare in questo stadio è ogni volta una lezione nuova. Matteo ha davvero uno dei migliori servizi del mondo. Bisogna stare davvero attenti con lui. La mia è stata una grande performance”.